Trump reconoce 100 días después que creía que ser presidente era más fácil

Pensaba que sería más fácil. Palabra de Trump. Ser presidente no es el cuento de hadas que se puede disfrutar en El ala Oeste de la Casablanca. No. Trump dice que el trabajo de llevar las riendas del país es difícil. Donald echa de menos llevar el volante de su coche, se siente como si estuviera en una burbuja y le sorprende lo difícil que es su nuevo trabajo.

Lleva 100 días y ya echa de menos Donald conducir, una vida anterior en la que pasaban muchas cosas. No está extrañado Trump ante los lujos que rodean al presidente, él es rico, sino la extrema seguridad que le rodea, los límites que tiene, las dificultades para poder ir a cualquier sitio. Un hombre acostumbrado a hacer lo que quiere como Trump encerrado en su burbuja de cristal.

Trump sabe hace muchos lo que es no tener privacidad, no en vano ha sido una estrella del business y el entretenimiento toda su vida. Y rico. Pero eso era una cosa y otra tener protección 24 horas al día.

"Realmente estás en tu pequeña burbuja, porque tienes tanta protección que realmente no puedes ir a ningún lado", confiesa Trump al hablar de sus 100 primeros días. Me gusta conducir. Ya no puedo hacerlo", confiesa.

Sin embargo, hay muchas cosas sobre Trump que no han cambiado respecto al ejecutivo estrella televisiva que dirigía su imperio desde el vigésimo sexto piso de la Torre Trump en Nueva York pegado al teléfono. Ahora se le ve pegado a la venta del Despacho Oval o firmando en su mesa.

En una entrevista con Reuters también habló de cosas más serias. Dejó claro que el conflicto con Corea del Norte puede ser una posibilidad real aunque por ahora prefiere la vía diplomática.

Trump elogió al presidente chino, Xi Jinping, por la ayuda de Pekín para intentar frenar las actividades de Corea del Norte. Parece que la virulencia con China ya no es tan pronunciada.

"Yo creo que él está realizando grandes esfuerzos. Ciertamente, él no quiere ver caos y muerte. Él no quiere ver eso. Él es un buen hombre. Él es un hombre muy bueno y pude conocerlo muy bien", dijo Trump, que siempre usa los mismos términos cuando se encuentra con personalidades de otros países.

El Gobierno de Trump declaró esta semana a Corea del Norte como "una amenaza de seguridad nacional urgente y una prioridad de política exterior". Parece el nuevo enemigo a batir.

"Venezuela es muy triste"

Durante una reunión con su homólogo argentino, Mauricio Macri, en la Casa Blanca, Trump insistió en que la situación del país es muy triste. “Se verá qué ocurre a partir de ahora”, expresó, sin entrar en detalles sobre el anuncio relativo a la OEA.

El mandatario estadounidense ha criticado la situación en Venezuela varias veces durante lo que lleva de mandato, en particular durante sus conversacioneses con presidentes de la región, como el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el de Colombia, Juan Manuel Santos.

Venezuela anunció el miércoles que iniciará el proceso de retirarse de la OEA, después de que el organismo regional aprobara una resolución para convocar una reunión de cancilleres para tratar la crisis que atraviesa el país.

El senador republicano de EE UU, Marco Rubio, aseguró en un artículo en la revista Time que Argentina puede ser "un fuerte socio" en temas como Venezuela, y recordó que el gobierno de Macri "se ha unido a EE UU y otras naciones en la condena a la carrera hacia la dictadura del presidente venezolano, Nicolás Maduro".

Trump parece que también está intentando destensar la cuerda con la prensa. No acudió a la cena de corresponsales (la misma en la que Obama le humilló en su día, uno de los detonantes para presentarse a las elecciones), pero ya ha dejado claro que el año que viene irá. Trump, echa de menos su vida interior y empieza a moderar algunas de sus posturas. Es cierto, ser presidente no es fácil. Y solo lleva 100 días. Y 486 tuits.