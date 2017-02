El Departamento de Estado confirma la anulación del veto migratorio de Trump

Nuevo varapalo al veto migratorio establecido por Donald Trump. El Departamento de Estado la orden ejecutiva que prohibía la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El Departamento de Estado dictamina que todos los titulares de un visado válido podrán entrar en Estados Unidos sin importar su país de origen.

"Hemos dado marcha atrás a la revocación provisional de visados", ha informado el Departamento de Estado. "Los individuos con visados que no hayan sido físicamente cancelados podrán ya viajar si el visado sigue siendo válido", ha apuntado. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

El derrumbamiento de la orden ejecutiva parece inevitable, ya que desde el primer momento jueces de todo el país se han posicionado en contra de la medida. Siendo la orden de restricción establecida por el juez federal de Seattle James Robart la más significativa. Esto podría suponer el levantamiento del veto. El juez Robart determinó que los estados tienen derecho legal a demandar, lo que podría ayudar a fiscales generales demócratas a enfrentar a Trump en otros temas además de la inmigración.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!