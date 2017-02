Fillon dice que no tiene “nada que esconder” y pide perdón a los franceses...pero no se va

Etiquetas

“No tengo nada que esconder", estas han sido las palabras que ha pronunciado el candidato conservador francés François Fillon durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy para responder a las acusaciones de los últimos días relacionadas con su mujer. El político francés ha asegurado que los hechos que se le reprochan, como haber ofrecido empleos ficticios a su mujer, son “legales y transparentes”.

En una rueda de prensa, reconoció que su esposa, Penelope Fillon, trabajó como su asistente parlamentaria, pero que como tal realizó un gran número de tareas y estuvo remunerada “a la altura de su trabajo”.

Además, dijo que haber empleado a su esposa e hijos como asistentes parlamentarios fue ”un error”desde el punto de vista ético, porque los franceses “ya no aceptan” ese tipo de prácticas.

“El primer paso en política es reconocer los errores: colaborar con la familia en política ya no es algo aceptable para los franceses. Fue un error, lo siento profundamente y presento mis excusas a los franceses”, expresó Fillon en una rueda de prensa en la sede de su campaña en París.

El dirigente lleva dos semanas envuelto en un escándalo relacionado con el empleo que dio a su esposa, Penelope, en el Parlamento durante años. Dar trabajo a familiares no está prohibido en Francia pero existe la sospecha de que el de la mujer de Fillon era ficticio, es decir, que cobraba sin realizar actividad alguna. Ha anunciado que esta tarde publicará en su página web una tabla sobre las remuneraciones a su esposa.

Pese a que el candidato ha vuelto a negar todas las acusaciones, la polémica va en aumento. Incluso políticos cercanos al candidato pensaron en su posible sustitución y el nombre de Juppé surgió una y otra vez en las quinielas. El alcalde de Burdeos, que perdió las primarias ante Fillon, ha dicho ya varias veces que no es un sustituto. "NO quiere decir para mí NO", escribió hoy en Twitter sobre los "rumores sin fundamento".