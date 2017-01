Bush padre escribe a Trump para decirle que no irá a la toma de posesión por salud

George Bush padre continúa ingresado en un hospital en Houston donde se recupera de una insuficiencia respiratoria. Aunque su vida no corre peligro y se cree que podría salir del hospital en los próximos días, su delicado estado salud le impedirá asistir el próximo viernes, 20 de noviembre, a la toma de posesión de Donald Trump.

Así se lo ha comunicado el que fuera el presidente número 43 de EEUU al próximo mandatario del país. Según recoge la cadena ABC News, George H.W. Bush ha tramitido, a través de una carta, que no podrá estar el próximo vienres. Con ironía, ha explicado que “el doctor me ha dicho que si me siento a la intemperie en el mes de enero, tendré un pie en la tumba” y añade “creo que estamos atrapados en Texas”, en relación a su hospitalización.

George H.W. Bush in letter to Trump about #Inauguration: "My doctor says if I sit outside in January, it likely will put me six feet under." pic.twitter.com/NDGeq6wFSI