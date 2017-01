¿Qué artistas actuarán en la toma de posesión de Donald Trump?

Etiquetas

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha estado siempre rodeado de rostros famosos: modelos, cantantes, actores y músicos. Pero tras su elección como presidente y tras protagonizar una campaña bronca llena de descalificativos hacia los inmigrantes, mujeres o musulmanes parece que el magnate no logra atraer estrellas a la ceremonia para su toma de posesión que tendrá lugar el próximo viernes, 20 de enero tal y como dicta la tradición.

Nombres mediáticos como el de Beyoncé o Yo Ma, que actuaron con Barack Obama, no participarán en la ceremonia, no obstante son varios los nombres que ya han confirmado su participación en el evento.

The Rockettes

La Rockettes están consideradas como uno de los grandes tesoros de la cultura popular de Estados Unidos. Participan en las finales de la liga del fútbol americano y en la cabalgata del día de Acción de Gracias. Su participación en la inauguración presidencial de este viernes no será su primera vez ya que lo hicieron en 2001 y 2005 cuando se juró el también republicano George Bush.

The Mormon Tabernacle Choir

Este coro mormón ha actuado en otras cinco ceremonias de toma de posesión, y en 2017 será la sexta ocasión en que lo hagan. El coro es una institución voluntaria de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y ha ganado un Grammy. El grupo tiene 360 miembros

Jackie Evancho

El más importante de los rostros confirmados hasta el momento es Jackie Evancho, de 16 años, exparticipante del programa "America's Got Talent". Su confirmación en la en la ceremonia de inauguración de Trump ya ha sido anunciado a través de twitter por el magnate que aseguró sus ventas navideñas se dispararon tras el anuncio de su participación. Se espera que ella sea la encargada de cantar el himno en la ceremonia.

Un día antes, el presidente electo, Donald Trump y el vice presidente Mike Pence participará el 19 de enero en el Lincoln Memorial de Washington, donde se celebrará una fiesta, bajo el nombre The Make America Great Again! Welcome Celebration en la que participarán algunos rostros de la música estadounidense, quizás no tan famosos como le hubiera gustado al presidente electo.

El comité encargado de esta ceremonia, anunció que 3 Doors Down y Toby Keith son algunos de los confirmados para tocar en este evento que se realizará en el Memorial a Lincoln en Washington, D.C.. También se espera que participen el actor Jon Voight y la cantante de Broadway Jennifer Holliday. Aunque la participación de esta última no es tan segura porque su representante ha dicho que la invitación no implica que la acepte.

También el jueves por la noche, tendrá lugar la Gala Inaugural, organizada por la Alianza América Grande, uno de los donantes de la campaña electoral del magnate. Se espera que la banda de música Big&Rich amenicen el evento.