May confirma que formará Gobierno con el apoyo de los unionistas del Ulster

Etiquetas

Con firmeza y sin dejar lugar a la duda. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, se ha dirigido a los británicos para asegurar que no renuncia y que está lista para formar gobierno. Tres horas más tarde de lo previsto, ha roto su silencio para dirigirse a los británicos y lanzar un mensaje contundente: "Lo que el país necesita más que nunca es certidumbre. Tras lograr el mayor número de votos y el mayor número de escaños en las elecciones generales, está claro que los Conservadores y el Partido Unionista tienen la legitimidad para proporcionarla”, ha anunciado May.

Tras visitar a la Reina Isabel II en el Palacio Buckingham, ha comparecido ante los medios de comunicación a las puertas de Downing Street 10 en una declaración institucional. Ha anunciado que formará el Gobierno con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte, para encabezar las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Ha confirmado su intención de iniciar "las cruciales conversaciones" del Brexit "en diez días", el plazo que la Unión Europea tenía previsto.

La mandataria ha reivindicado la trayectoria común de 'tories' y el Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) como la prueba de que pueden "trabajar juntos", no solo para "garantizar que nadie queda atrás", sino para "conseguir un nuevo acuerdo con la UE que garantice la prosperidad.

Pierden la mayoría

El Partido Conservador suma 316 diputados en el escrutinio de las elecciones generales, lejos de los 326 necesarios para tener mayoría parlamentaria, cuando quedan tan solo cuatro de las 650 circunscripciones por declarar sus resultados oficiales.

May ha recibido presiones para considerar la dimisión desde sus propias filas, mientras que el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha pedido asimismo su renuncia.

La jefa de Gobierno convocó unas elecciones anticipadas el 18 de abril, cuando las encuestas pronosticaban una amplia victoria para los conservadores, que durante la campaña electoral perdieron sin embargo parte de esa ventaja.