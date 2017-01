Schulz presenta su programa y hace soñar a la socialdemocracia contra Merkel

Etiquetas

El candidato socialdemócrata a la cancillería alemana, Martin Schulz, presentó este domingo su programa para intentar hacer tambalear a Angela Merkel en las elecciones legislativas de septiembre, alentado por los primeros sondeos favorables para su partido.

"Tengo la ambición de convertime en canciller" y hacer del SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) "la primera fuerza política del país", declaró en Berlín en su primer gran discurso el que fuera durante cinco años, hasta este enero, presidente del Parlamento Europeo.

Según las encuestas de opinión pública, la canciller conservadora sigue siendo ampliamente favorita para obtener un cuarto mandato en las elecciones legislativas del 24 de septiembre, precedidas en primavera de tres comicios regionales importantes.

Pero, el SPD, lastrado desde hace meses por sus bajos niveles de popularidad, se ha visto impulsado con la designación de Schulz como candidato a canciller, confirmada este domingo.

Schulz sustituye como líder al que parecía hasta ahora como el candidato natural de los socialdemócratas, Sigmar Gabriel, quien decidió abandonar la carrera a la cancillería esta semana a raíz de los malos resultados que pronosticaban los sondeos.

Más a la izquierda que Gabriel, el expresidente del Parlamento Europeo dijo el domingo querer luchar "por una Alemania más justa", denunciando las "bonificaciones" de los dirigentes y los "paraísos fiscales" que permiten que los grandes grupos empresariales evadan impuestos.

Recurriendo a su propia biografía (nacido en una familia modesta y sin estudios), Martin Schulz prometió defender a las clases trabajadoras y sus "problemas cotidianos", en un intento de volver a conquistar un electorado que, como en toda Europa, ha dejado de lado la socialdemocracia.

Con poca experiencia en política alemana a nivel nacional, puesto que fue parlamentario europeo a partir de 1994, el nuevo candidato del SPD ha hecho hincapié en su experiencia como alcalde de una ciudad media alemana a principios de su carrera para mostrar su cercanía con la población.

La segunda prioridad de Schulz, de 61 años, es la lucha contra el avance del partido nacionalista AfD, Alternativa para Alemania, que tachó de "vergüenza para la República".

"En Alemania sabemos a qué puede llevarnos el nacionalismo ciego", advirtió, acusando además al presidente estadounidense Donald Trump de haber "roto un tabú" con su proyecto de muro con México.

Devuelve la esperanza

Schulz devuelve la esperanza a un partido que desde hacía meses había abandonado la idea de poder hacer tambalear a Merkel, a pesar de las críticas que la canciller ha recibido sobre su política migratoria en Alemania.

El partido luchaba principalmente para permanecer como socio minoritario de la coalición con los conservadores en el próximo gobierno.

Sin embargo, los dos primeros sondeos tras el anuncio de su candidatura, para las cadenas de televisión ZDF y ARD, muestran una progresión del SPD de tres puntos en la intención de voto, respectivamente de 24% y 23%, y un retroceso para el partido de la canciller, la CDU, de dos puntos, al 35%.

A nivel de popularidad personal, Schulz llega incluso a la par que Merkel. Una proporción casi idéntica de alemanes, alrededor del 40%, desea ver a los dos políticos en la cancillería tras las elecciones.

"La canciller tienen ahora un problema, un gran problema", considera la revista Stern, "con Martin Schulz, tiene un rival tan popular como ella, que puede movilizar a su partido y puede atacarla porque no forma parte de la coalición" gubernamental actual.

No obstante, "Schulz no tiene por el momento un perfil político preciso" en Alemania, advierte el director del instituto de sondeos Forsa, Manfred Güllner. "Se ha dado a conocer como presidente del Parlamento Europeo pero no es con Europa que se ganan unas elecciones alemanas", recuerda.