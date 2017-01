Melania Trump ya tiene quien le vista pero....¿quien lo hará el día de la posesión?

Etiquetas

La polémica rodea a la victoria electoral del nuevo presidente electo, Donald Trump, que jurará su cargo el próximo viernes. Su estilo inconfundible, sus salidas de tono y su inesperada victoria, para muchos, hacen del próximo presidente de EEUU un personaje que no deja indiferente a nadie. La polémica alcanza a todo su entorno familiar, incluso a su esposa, Melania Trump, y a la ropa que vestirá durante su etapa como primera dama de EEUU.

La futura primera dama ha declarado varias veces que le gustaría ser la nueva Jackie Kennedy de la Casa Blanca. Todo apunta a que la exmodelo tendrá un papel tradicional como primera dama, con ganas de permanecer en la esfera privada lo máximo posible y de ser reconocida como una glamorosa anfitriona. Antes de que conozcamos esa faceta, la eslovana pasará el que será su examen más difícil: su outfit en la investidura presidencial.

Parecía que nadie quería vestir a la primera dama. Durante la carrera hacia la Casa Blanca casi todo el mundo de la moda, al igual que las celebrities, se declararon demócratas. Grandes firmas como Vera Wang, Jason Wu, Marc Jacobs, Joseph Altuzarra, , Donna Karan, Calvin Klein, Diane von Furstenberg o Michael Kors mostraron abiertamente su preferencia por los demócratas y algunos llegaron a decir explícitamente que no vestirían a Melania Trump. Entre los motivos que esgrimen para no vestir a la nueva primera dama están su estilo frívolo, su imagen artificial o su marido.

Pero el día ha llegado. Este viernes se celebrará la ceremonia inaugural y Melania lucirá espectacular, la vista el diseñador que la vista. Tras la jura del cargo de su marido, la nueva pareja presidencial participarán en tres bailes que están previstos en Washington para darles la bienvenida. Las quinielas para adivinar quién vestirá a la flamante nueva dama ya están en marcha.

Es costumbre que la primera dama vista un diseñador americano durante su etapa en Washington, y especialmente durante el fin de semana de la toma de posesión. Jeremy Scott, Joseph Altuzarra, los Rag & Bone, Tommy Hilfigher o Carolina Herrera han sido tajantes al explicar que no mezclarán sus respectivos negocios con la política "Melania es ya oficialmente la máxima representante de Estados Unidos. Ya veréis como en dos o tres meses todo el mundo querrá vestirla" declaraba Herrera en una reciente entrevista concedida a The Business of Fashion. La incógnita está en saber si apuesta por un diseñador consagrado o por el contrario innova y elige una joven promesa de la moda como su antecesora que optó por un Jason Wu blanco que hizo que la carrera del diseñadora subiera como la espuma.

La otra gran decisión será el color del vestido. ¿Vestirá de rojo, azul o blanco -los colores de la bandera de Estados Unidos- tal y como manda la tradición y como han hecho la mayoría de sus predecesoras? Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan y Michelle Obama eligieron vestidos blancos; Barbara Bush, un vestido azul y Laura Bush se decantó por el rojo, lo mismo que Michelle Obama en 2013 tras la reelección de su marido.

Se ponga lo que se ponga la primera dama, no hay duda de que se agotará en las tiendas. Sucedió con el Gucci que lució en una de sus primeras apariciones o la blusa pussy bow de color rosa que llevó en uno de los debates presidenciales de su marido. También con su ya famoso vestido blanco con mangas abullonadas y acampanadas de Roksanda o el vestido negro de Roland Mouret...Todas estas piezas llegaron a agotar existencias online, como ya había pasado anteriormente con diseños escogidos por Michelle Obama.