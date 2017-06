Un anciano dona 2 millones de dólares para crear un santuario que proteja la fauna

Etiquetas

Nadie sabía que Russ Gremel, un anciano de 98 años de edad, de Illinois, sabía que era millonario. Es más, su familia llegó a arruinarse en 1929 con el crak de la bolsa, sin embargo tras una buena inversión consiguió que su suerte cambiara.

Russ Gremel nació y creció en una familia pobre, que perdió todo lo que tenía tras la caída de la bolsa de 1929. A la edad de 28 años, aproximadamente, Gremel invirtió 1.007 dólares en acciones de la cadena de farmacias Walgreens siguiendo el consejo de su hermano de que la gente siempre iba a necesitar medicina y las mujeres comprarían maquillaje. Y así fue. Con el paso de los años, las acciones de Walgreens subieron como la espuma y le hicieron ganar a Gremel 2 millones de dólares.

En lugar de gastarlos, el hombre no tocó ese dinero y se acostumbró a vivir bien pero de manera humilde. Recientemnete, Gremel ha donado todas sus acciones a la Sociedad Audubon de Illinois y el dinero se está empleando en la construcción de un santuario de fauna para proteger los humedales de Amboy. Gremel dijo en un vídeo que quería usar su dinero para hacer el bien en el mundo. "Eso es lo que significa el dinero para mi". "Si no se puede hacer el bien con él, no lo tengas”.