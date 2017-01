Los cambios de Trump para que el despacho oval se parezca a Donald

El despacho oval, el mítico despacho oval de la Casa Blanca, ya se parece a su nuevo inquilino. Poco ha tardado, apenas unas horas, el 45º Presidente de los Estados Unidos para que el 1.600 de la Avenida de Pennsylvania se parezca a Donald.

Trump había anticipado como presidente electo que colocaría un busto de Winston Churchill en el Salón Oval cuando tomara posesión del cargo (y cuando pudiera ocupar la Casa Blanca). Y así fue. nada más luego de jurar como 45° Presidente de Estados Unidos, Trump fue a la emblemática oficina y firmó decretos, contra el Obamacare, por ejemplo, y la prensa fotografió el momento y las fotos dejan ver que el busto de Churchill está allí, a escasa distancia de su escritorio.

Trump puts bust of Winston Churchill back in WH.Ask yourself, What kind of man REMOVES a bust of Churchill? pic.twitter.com/jzw0tvPFv9