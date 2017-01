Donald Trump toma posesión del cargo de presidente de EEUU con un discurso populista y patriótico

Etiquetas

"Yo Donald John Trump juro solemnemente que ejerceré con fidelidad el cargo de presidente de EEUU y hasta el límite de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la constitución de los EEUU. Que Dios me ayude.

Tras jurar el cargo de presidente de EEUU y saludar a todos los expresidentes, a los ciudadanos de EEUU y a los del mundo da las gracias Trump pronuncia su primer discurso como presidente de EEUU que reproducimos textualmente:

"Nosotros, los ciudadanos de EEUU estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar las promesas para todos nuestros ciudadanos. Juntos vamos a determinar la causa de EEUU y del mundo en los próximos años. Nos vamos a enfrentar a retos y momentos difíciles pero haremos el trabajo. Cada cuatro años nos reunimos para llevar a cabo la transferencia pacífica del poder y estamos agradecidos a los Obama por su gran ayuda a lo largo de todo este proceso. Gracias. Han sido magníficos.

La ceremonia de hoy tiene un significado muy especial porque hoy no estamos transfiriendo el poder de un gobierno a otro o de un partido a otro, estamos transfiriendo el poder del establishment de Whasington DC y devolviéndolo a vosotros, al pueblo.

Durante demasiado tiempo un pequeño grupo se ha quedado con la recompensa mientras que el pueblo ha soportado el coste. Whashington florecía pero el pueblo no compartía esa riqueza. Los políticos prosperaban pero el trabajo y las fábricas se iban y cerraban. Se protegían así mismos pero no a los ciudadanos del país. Sus victorias no han sido vuestras victorias y sus triunfos no han sido los vuestros. Y mientras lo celebraban había muy poco que celebrar entre las familias que luchaban en todo el país.

Hoy estamos aquí para que nos escuchen en todas partes. A partir de este día una nueva visión va a gobernar nuestra tierra. En este día y desde ahora solo será EEUU primero.

Y eso cambia justo aquí y ahora porque este momento es vuestro momento, pertenece a vosotros. Este es vuestro día y celebración y EEUU de América es vuestro país.

El 20 de enero será recordado como el día en el que el pueblo volvió a controlar esta nación. Los olvidados hombres y mujeres no volverán a ser olvidados.

Quieren escuelas y trabajo. Son exigencias de gente de bien pero durante mucho tiempo ha existido una realidad distinta. Atrapados en la pobreza, fábricas cerradas en todo el paisaje de la nación, un sistema educativo lleno de dinero pero que abandona a nuestros jóvenes estudiantes y los deja sin conocimiento, y los crímenes, bandas y drogas que han robado tantas vidas en nuestro país y que han acabado con tanto potencial sin realizar.

Todo esto acaba justo aquí y acaba justo ahora.

somos una nación y su éxito y dolor será nuestro. Compartimos un corazón, una casa y un destino glorioso. El juramento que acabo de prestar es un juramento de obediencia a todos los estadounidenses. Hemos defendido otras naciones y rechazado defender la nuestra. Y gastado millones y millones de dólares en el extranjero mientras las estructuras de este país se venían abajo. Y hemos hecho ricos a otros países mientras la fortaleza de nuestro país ha desaparecido del horizonte. Han cerrado las fábricas una a una.

La riqueza de nuestra clase media se ha quitado de nuestros hogares y redistribuido a lo largo de todo el mundo. Pero eso es el pasado y ahora solo miramos hacia el futuro.

Tenemos que proteger nuestras fronteras de otros países. La protección traerá más fortaleza. Voy a luchar con vosotros en cada aliento que dé y nunca jamás os decepcionaré.

EEUU volverá a ganar y como nunca antes. Recuperaremos las fronteras, puestos de trabajo, riqueza y sueños.

Vamos a construir nuevas carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, túneles, ferrocarriles a lo largo de nuestra maravillosa nación. Haremos que nuestros ciudadanos vuelvan a trabajar y reconstruir el país con mano de obra estadounidense.

Entendemos que el derecho de todas las naciones es ponerse por delante, no queremos imponer nuestra forma de vida a nadie.

Vamos a reforzar y unir al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, algo que vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra.

En el centro de la política habrá lealtad total a los EEUU de América. Cuando abrimos el corazón al patriotismo no hay espacio para los prejuicios.

La Biblia nos dice lo bueno y agradable que es cuando el pueblo de Dios vive junto, unido. Hay que debatir de forma honesta pero siempre buscar la solidaridad. Cuando EEUU se une, EEUU es totalmente imparable.

No debe haber miedo. Estamos protegidos por nuestras fuerzas y lo más importante, estaremos protegidos por Dios.

Por último, tenemos que pensar a lo grande y soñar aún más grande. En EEUU entendemos que una nación solo vive mientras prospera. No vamos a aceptar políticos que solo hablen y no hagan nada y se estén quejando siempre y no hagan nada para remediar lar cosas.

Ya no más mensajes vacíos. Es el momento de pasar a la acción. No permitáis que nadie os diga que no se puede conseguir. El país volverá a prosperar. Estamos al comienzo de un nuevo milenio. Vamos a liberar la tierra de las enfermedades y vamos a aprovechar nuevas energías y tecnologías. Un nuevo orgullo nacional nos va a guiar y curará nuestras divisiones. Es hora de recordar que toda la inteligencia de nuestros soldados no seá olvidada. Seamos marrones negros o blancos todos llevamos la misma sangre de color rojo de patriotas.

Cuando nace un niño en Detroit o en los campos de Nebraska mirarán al mismo cielo nocturno y su corazón se llenará con los mismos sueños y respirará la vida gracias al mismo creador Todopoderoso.

Así que a todos los estadounidenses en todas las ciudades escuchar estas palabras. Vosotros no seréis ignorados jamás de nuevo. Vuestra voz, vuestra esperanzas y sueños definirán nuestro destino. Y vuestra valentía y amor nos guiarán siempre durante este viaje. Haremos que EEUU vuelva a ser fuerte, rica, a estar orgullosa, segura y... sí, juntos haremos que EEUU vuelva a ser grande.

Gracias, que Dios os bendiga y que Dios bendiga a EEUU".