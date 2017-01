Obama y Trump protagonizan su particular Guerra Fría a cuenta del hackeo ruso en las elecciones

Etiquetas

Pocas transiciones presidenciales en EEUU están dando tantos titulares como la que están protagonizando Barack Obama y Donald Trump. En las dos últimas semanas, el choque y las diferencias entre la administración saliente y la electa son un reflejo de las dos visiones antagónicas en materia de política exterior. La votación del Consejo de Seguridad de la ONU contra los asentamientos israelíes y la expulsión de 35 diplomáticos de la embajada de Rusia en Washington han terminado de la misma forma, el presidente electo Donald Trump ha apoyado a los líderes de Israel y Rusia frente a las decisiones de la administración saliente de Barack Obama.

A doce días de la toma de posesión del magnate, el desencuentro entre Obama y Trump sumó un nuevo y definitivo frente tras la publicación del informe de los Servicios de Inteligencia de EEUU que señala que el presidente Vladimir Putin ordenó una campaña para influir en las elecciones del pasado mes de noviembre. El informe, elaborado por la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), asegura que el objetivo era difamar a la candidata demócrata Hillary Clinton para reducir sus posibilidades de victoria.

La respuesta de Trump a las revelaciones de este informe no se hizo esperar. A través de twitter, señaló que Rusia respetará a EEUU "mucho más" cuando él sea presidente. "Tener una buena relación con Rusia es algo bueno, no malo. ¡Solo la gente 'estúpida', o los tontos, podrían pensar que es malo!", tuiteó.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

"Tenemos ahora suficientes problemas alrededor del mundo sin necesidad de tener uno más. Cuando yo sea presidente, Rusia nos respetará mucho más que ahora", se jactó Trump.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

Estos mensajes los envío poco después de que Barack Obama ridiculizara a su sucesor recordándole, en una entrevista con la cadena de televisión ABC, que “Putin no es de nuestro equipo". Para Obama, no hay ninguna duda: “Los rusos tenían el objetivo de entrometerse y se entrometieron."

Y de nuevo, Trump volvió a responder: el informe de los servicios de espionaje "indica muy claramente que el pirateo no afectó a los resultados de las elecciones. ¡Las máquinas de votación no se tocaron!"

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

Barack Obama contraataca y admite que ha subestimado el impacto que la desinformación y la piratería cibernética puede tener en las sociedades modernas, señala en la entrevista en la ABC divulgada anticipadamente.

"Pero creo que he subestimado el grado en que, en esta era de la información, es posible con desinformación y ciberataques tener un impacto en nuestras sociedades, nuestros sistemas abiertos", dijo el presidente, para quien esa tendencia "se está acelerando".

Obama advierte de la injerencia rusa en las elecciones de europeas

Además, Obama reconoce que ordenó la preparación de ese informe en parte "para estar seguros de que entendemos que esto es algo que Putin ha estado haciendo por algún tiempo en Europa, especialmente en viejos países satélites donde hay muchas personas que hablan ruso, pero de forma creciente en las democracias occidentales".

Es un secreto a voces la falta de entendimiento entre Putin y Obama. La tensiones entre ambos se han acumulado durante estos ocho años: los asuntos en torno a Siria, el asilo al exanalista de la NSA Edward Snowden, las diferencias respecto a los derechos humanos, la guerra de Ucrania o las sanciones económicas a Rusia, impulsada por el mismo Obama, son algunos de los asuntos que les han separado durante estos años. Y el hecho de que ahora, puede convertirse en un aliado de EEUU, parece que irrita mucho al presidente saliente.

La transición del Gobierno de Barack Obama a Donald Trump, los presidentes número 44 y número 45 de la historia de Estados Unidos, será recordada como una película de espías: una trama con rusos y expulsiones de diplomáticos que recuerda a la Guerra Fría, pero en versión 2016, con mensajes de Twitter y la palabra desinformación, filtraciones y correos como eje central de la trama.