Las primeras palabras de Obama tras la toma de posesión: "No es un punto, es una coma"

Después de dos mandatos consecutivos, el ya ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó: "Sí pudimos", en clara alusión a la que fuera su primera frase de campaña.

Obama habló acerca de los logros de su gestión y se mostró orgulloso de toda la gente que lo ha seguido durante sus ochos años de mandato.

"Cuando empezamos este viaje, lo hicimos con fe en el pueblo estadounidense y en nuestra habilidad para juntarnos y cambiar el país para mejorar la vida de nuestros hijos", ha afirmado, para agregar que el cambio "no vino de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Fue a veces con dudas, algunos no pensaron que lo lograríamos, pero todos decidimos creer", ha señalado. Obama, que también ha hecho unas cuantas bromas, recordó que al principio mucha gente no sabía cómo pronunciar su nombre.

Sus primeras declaraciones como ya ex mandatario de EEUU, realizadas en la base aérea de Andrews, Obama ha recalcado: "Esto no es un punto, es una coma. Sí que lo hicimos, sí que pudimos".

Barack y su esposa, Michelle, dejaron Washington por última vez en el helicóptero presidencial, con destino a la base, desde donde volaron a Palm Springs, en California, donde se tomarán unas vacaciones. Los Obama fueron despedidos por el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, y su esposa, Melania, después de la ceremonia de investidura celebrada en el Capitolio.

Barack Obama, ha dedicado u última llamada telefónica al extranjero de su presidencia a la canciller alemana, Angela Merkel, para agradecerle su amistad y sus esfuerzos por mejorar las relaciones entre Alemania y Estados Unidos en los últimos años.

Su última llamada, para Merkel

Obama y su mujer, Michele Obama, han llamado a la canciller alemana y a su marido para agradecer a Merkel por su fuerte, valiente y preparado liderazgo, según ha informado la Casa Blanca.

Ambos mandatarios han coincidido en que la estrecha cooperación entre Washington y Berlín y entre Estados Unidos y Europa son esenciales para garantizar una fuerte relación transatlántica y un orden internacional.

Debido a sus ocho años de amistad y colaboración, el presidente estadounidense ha señalado que era apropiado que su última llamada a un líder extranjero fuera con Merkel, a quien le deseó lo mejor en el futuro.