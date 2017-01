Sasha Obama no fue al discurso de despedida de su padre porque...tenía un examen

Etiquetas

Una de las ausencias más notables en último discurso del presidente Barack Obama fue la de su hija pequeña Sasha, de 15 años. Mientras Malia, de 18 años estaba presente para escuchar la despedida de su padre, su hermana Sasha de 15 años no acudió porque...tenía un examen.

No en vano, en una entrevista publicada por Washington Post, los Obama confirmaron su intención de permanecer en Washington tras abandonas la Casa Blanca porque Sasha todavía no ha terminado el colegio. “Nos quedaremos un par de año más en Washington para que Sasha termine el colegio”, dijo Obama. Por otro lado, la mayor de los Obama, Malia, que ha finalizado sus estudios este año, ha decidido tomarse un año sabático para después estudiar en la prestigiosa universidad de Harvard.

But for real, where is Sasha Obama? pic.twitter.com/NmxOXkBBqp — Tammi LaTela (@TLaTela) 11 de enero de 2017

Aún así, las redes, rápidas y con humor no tardaron enhacer conjeturas respecto a los motivos que impidieron su asistencia.