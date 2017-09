El Ayuntamiento someterá a pleno la nulidad de las expropiaciones de AENA por "irregularidades"

Etiquetas

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares someterá a pleno la nulidad de las expropiaciones de AENA aprobadas por IU y PSOE en años anteriores porque el actual Gobierno municipal, con Cati Rodríguez al frente, considera que está plagada de irregularidades y de sobrecoste. De hecho, estiman que podrían costar 20 millones de euros al municipio.

Según ha informado el Consistorio, la semana pasada la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento presidida por la alcaldesa aprobó llevar a pleno la declaración de nulidad de varios acuerdos plenarios y de Juntas de Gobierno de los años 2009, 2011 y 2012 en los que se acordaba la expropiación de unos terrenos en la zona norte del Parque del Sureste, que debían realizarse gracias a unos convenios entre AENA y el Consistorio.

Tras esta decisión, Rodríguez ha señalado que "poco a poco todas las cosas" que decían en campaña "se están demostrando". "En este Ayuntamiento ha habido muchas irregularidades. Unos por acción y otros por mirar hacia otro lado, tienen responsabilidad en este tema", ha señalado.

Así, ha añadido que por mucho que les "ataquen", al final "todos los jueces e instituciones" les están dando la razón. "En este caso la Comisión Jurídica Asesora ha avalado nuestra petición de nulidad, pero además esta misma semana hemos tenido dos sentencias puestas por la oposición que se han desestimado, incluso en una de ellas los han condenado a costas. Algo está cambiando, poco a poco por que la justicia es lenta pero al final se hará justicia con este pueblo", considera.

El motivo de esta petición de nulidad es que estos convenios y expropiaciones "están llenos de irregularidades y podrían causar otra enorme pérdida económica para el Ayuntamiento de más de 20 millones de euros debido a la penosa gestión de los gestores de la época", han indicado desde el Consistorio.

Esta decisión del Consistorio estaría avalada por un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid que remitió el pasado 9 de agosto al Ayuntamiento. Los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento ya decían en la época de las expropiaciones, que ni el Plan de Ordenación Urbana, ni ninguna legislación vigente en ese momento, habilitaban esta operación, aún así IU y PSOE votaron a su favor.

"Pero aún sería peor", han añadido, porque, según han señalado, los justiprecios establecidos con AENA eran de 3,45 euros por metro cuadrado, que pagaría AENA, pero no saben por qué los acordados con los propietarios fueron de 12 euros por metro cuadrado, "y la diferencia entre ambas cifras debería ser abonada por el Ayuntamiento", han explicado.

IRREGULARIDADES EN LAS ACTAS DE OCUPACIÓN

En opinión del Consistorio, estos acuerdos entre propietarios y Ayuntamiento, llamados Actas de Ocupación, también "están llenos de irregularidades". Según exponen, cinco de estas actas no contaba con los informes técnicos, y de las trece restantes los informes fueron hechos mucho después de la firma.

Además, de las valoraciones que se realizaron siete fueron sin firmar, ocho fueron llevadas a cabo después de la firma. "Pero no solo esto, se incluyen fincas que no figuran en el catastro, existen fincas hipotecadas sin que conste en la documentación, figuran fincas no incluidas en el convenio de AENA, origen de toda la operación", han señalado.

También existen otros "extraños" como modificaciones en las valoraciones a lápiz, tachaduras, "la mayoría de ellas aumentando el precio de las fincas". "Se incluyen informes técnicos de asesores de confianza de los Equipos de Gobierno anteriores donde se citan leyes derogadas, leyes que no se aplican en las expropiaciones, aumentos de metros de parcelas y otras irregularidades", han denunciado.

El Ayuntamiento ha explicado que después de esto, el total de lo que debiera ser expropiado resultó ser 12.102.581 euros, de los cuales tendría que pagar el Consistorio 9.676.497 euros. "Este pago se acordó en especies de forma que el Consistorio debería pagar en parcelas de SUPI, el valor catastral que se tomo era provisional por lo tanto después de actualizarse este valor según el Plan General de 2002 se concluye que se debe pagar 23.276.034 euros de los cuales el Ayuntamiento debería hacer frente a 20.849.950 euros", han expuesto.

Por todos estos hechos y por el consiguiente daño a las arcas municipales el actual Equipo de Gobierno entiende que se debe pedir la nulidad de estas actuaciones y así evitar esta "expropiación de Oro". Para terminar de ejecutar esta acción de nulidad se debe aprobar en el próximo pleno del 21 de septiembre por la mayoría del pleno esta propuesta.