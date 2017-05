Ábalos a los susanistas: "Ahora no hay nada por lo que pelear, solo cabe acatar"

Etiquetas

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) ha sido elegido por Pedro Sánchez como portavoz provisional del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Estará en el cargo tres semanas, hasta la celebración del cónclave federal que coronará al nuevo Secretario General, y será el encargado de subir a la tribuna en la moción de censura planteada por Podemos. Ha sido un firme sanchista desde el principio: él fue a recoger a Sánchez en su coche particular cuando nadie creía en él y le consideraban un cadáver político y le llevó a Xirivella y Sueca, las primeras paradas en su gira por España. Ábalos atiende a Lainformacion.com camino de Valencia en la primera entrevista desde que se conociera su nombramiento.

¿Qué línea argumentativa piensa seguir en la réplica de la moción de censura de Podemos?

La posición del PSOE será la que ya hemos hablado con Pedro. Nosotros no vamos a apoyar la moción y lo vamos a argumentar adecuadamente.

¿Eso significa abstención o votación en contra?

Significa lo que digo. Lo que sí está claro es que en todo caso no se va a apoyar.

¿Quién será su rival el 13-J cuando suba a la tribuna del Congreso, Rajoy o Pablo Iglesias?

La cuestión es muy clara. Rajoy es censurable e Iglesias puede ser alternativa. El problema es que Rajoy se merece todo tipo de censura, pero la moción comporta una alternativa y este candidato no suscita el consenso necesario para ser alternativa. De ahí se deriva, precisamente, nuestra posición.

¿Tiene pensado ya algún discurso? ¿Ha escrito algo?

No, el nombramiento ha sido este miércoles. Lo que hay que aclarar es que yo no lideraría esta transición si Antonio Hernando no hubiera tomado la decisión de dimitir el domingo. Ahora mismo no haría falta ningún portavoz provisional. Lo que pasa es que nos hemos quedado de golpe sin un portavoz y, por tanto, hasta que se decida una dirección de grupo y una nueva dirección federal alguien tiene que administrar y ser interlocutor en el Congreso. Dentro de los miembros de la dirección actual se ha decidido que sea yo la persona que merece la confianza del Secretario General. Que no se espere de mí un portavoz con estrategia de futuro, lo mío es aguantar tres semanas.

La moción va a fracasar. ¿Da eso oxígeno a Rajoy?

Claro. Quien establece una iniciativa sin previamente concertarla y sabiendo que tiene muy poco recorrido incurre en ese error. El problema es que la viabilidad de la moción es ninguna y corres el riesgo de que el censurable, encima, pueda salir bien. Por eso, si realmente lo que quieres es censurar a quien se lo merece, hay que pensar en algo que tenga más recorrido.

¿A quién me destacaría como un gran portavoz parlamentario del PSOE?

Creo que todos los que hemos tenido han sido buenos portavoces. Recuerdo a Toño [José Antonio Alonso]. Cada uno ha tenido su particular estilo y las circunstancias que le ha tocado vivir. Creo que todos han ejercido su labor loablemente.

¿Qué le ha parecido el trabajo de Antonio Hernando en los últimos meses?

La portavocía de Antonio ha tenido sus fases. Hubo una fase en la que la confianza era el elemento clave y hubo más convicción. En otra fase hubo más obligación. Antonio es un gran parlamentario. Es un gran conocedor del Parlamento y una persona muy hábil. Lo que pasa es que tomó una decisión equivocada en su momento y a partir de ahí ha tenido un tránsito muy complicado. Ha sido una situación muy complicada.

¿Cómo va a organizarse Sánchez al no ser él el lider de la oposición? ¿Es un hándicap?

Todo es perceptible. Pero no olvidemos que el candidato en las primarias que menos posibilidades tenía era el único con escaño. La otra candidata tampoco tenía posibilidad de ser oposición en el Congreso, es más, planteaba compatibilizar la Secretaría General y la Junta de Andalucía. De Pedro sabemos por qué no es diputado, porque él escaño tenía, y sabemos en qué condiciones tuvo que dejarlo. Ahora tiene la ventaja de tener todo el tiempo de dedicarse a la Secretaría General. También es verdad que la construcción de una alternativa política no se limita a la actividad legislativa e institucional. Nosotros tenemos el reto de reconstruir nuestra alternativa, que está seriamente dañada, y eso exige trabajar en espacios diversos ajenos a las Cortes.

Los partidarios de Susana Díaz son mayoritarios en el Grupo Socialista en el Congreso...

Es verdad que hubo una mayoría de compañeros que apoyaron esa opción, pero ahora no hay nada por lo que pelear. Ahora solo cabe acatar. El Grupo Parlamentario siempre ha sido disciplinado. Igual ha podido haber algún episodio, pero no ha sido importante en número.

Bueno, salvo en la votación de investidura de Rajoy.

Y ni siquiera fue elevado en número, pese a la significación y los traumático de la decisión. La prueba soy yo mismo: acaté la disciplina cuando tenía una opinión totalmente contraria. Siempre hemos tenido casos: con la reforma laboral en su día, con algún problema territorial... Yo viví el tema de los diputados de Aragón por una cuestión irrelevante que afectaba al Ebro y rompieron la disciplina de voto. Siempre ha habido algún conato, pero siempre ha sido muy controlado.

Cuando llegó la Gestora hubo bastantes relevos en las portavocías...

Ahora no se va a tocar nada hasta que haya una dirección de Grupo Parlamentario después del Congreso. Durante las tres semanas que yo voy a llevar la portavocía no se va a producir ningún cambio.

Y después del Congreso, ¿hará Sánchez cambios en las portavocías?

Es normal. Habrá una dirección federal nueva, una nueva dirección de Grupo Parlamentario y es normal que haya portavoces en correspondencia con la dirección federal. No quiero anticipar el alcance tampoco, pero es normal que haya cambios.

¿Tenían claro desde el principio que la militancia del PSOE les iba a llevar a la victoria?

Teníamos claro que había una mayoría que no compartía la operación de derribo al Secretario General y, sobre todo, con el fin que se planteó: facilitar el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero hay momentos en los que es más importante actuar con convicción. Es la cultura de un viejo socialista. Más importante que ganar es asumir una posición política. Yo sabía que teníamos una posición que había que defender. Ahora, que fuéramos a ganar no lo teníamos claro.

¿Disponen de datos demoscópicos que apunten a una recuperación de votos?

Las encuestas que publican los medios, que son muchas y diversas. Eso indica que el PSOE con Pedro se va a recuperar. Hasta ahora todas han concluido que el mejor candidato era Pedro. Sin embargo, muchas de esas acompañaban un dato preocupante: pese a ser el favorito, la mayoría pensaba que iba a ganar Susana. Eso significa que este partido es capaz de superar condicionamientos y sintonizar con lo que espera la gente de nosotros.