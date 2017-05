El PSOE se decanta por la abstención en la moción de Podemos contra Rajoy

Etiquetas

Pedro Sánchez aún lo tiene muy reciente. Fue hace poco más de un año durante su investidura. Podemos, con Pablo Iglesias al frente, no apoyó al candidato socialista a presidente del Gobierno. Ese 'no' no se le va de la cabeza al renacido líder del PSOE. Por eso, el próximo 13 de junio el Partido Socialista Obrero Español no apoyará la moción de censura de Podemos contra Rajoy con Pablo Iglesias como candidato. Claro, que no apoyar, no significa que se vote en contra y el PSOE ahora mismo se inclina por abstenerse.

El sentir socialista lo resumía muy bien Margarita Robles en el Congreso: "Resulta muy difícil de aceptar que aquellos que en su momento permitieron que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno, que se negaron a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ahora quieran dar lecciones en la lucha contra la corrupción".

Los socialistas saben que si Rajoy gobierna hoy es porque Podemos prefirió al PP antes que el PSOE llegara a La Moncloa. Desde el partido creen que la corrupción que motiva la moción de censura ahora ya era una realidad antes y solo por sí misma hubiera justificado el apoyo a Sánchez. Y no se produjo.

Los socialistas tenían claro, de inicio, el 'no' a la moción de censura de Podemos, pero una llamada de Iglesias a Sánchez ha sido clave para poder cambiar las cosas. El líder de Podemos llamó al secretario general electo del PSOE para felicitarle por su victoria en las primarias. Iglesias le propuso retirar la moción a cambio de que el PSOE presentara una con Sánchez de candidato. Sánchez lo rechazó y ambos acordaron respetar sus diferentes estrategias de oposición. Además, se emplazaron a seguir dialogando de manera continua y a mantener una relación fluida.

Del 'no es no' a Rajoy, a la abstención con Podemos

Ahora los socialistas apuestan por abstenerse. En esa conversación Iglesias trató de, al menos, sacar esa abstención a Sánchez. El líder de Podemos es consciente de que no es lo mismo tener 260 'noes' que 175 en el Congreso. Desde Podemos consideran que 'salvarían' la moción con la abstención del PSOE aunque igualmente no prosperase. Si el PSOE se abstuviera los números serían los siguientes: 175 'noes' (PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria) 90 síes (Podemos, ERC, CDC y Bildu) y las 85 abstenciones del PSOE.

Y con la abstención, el PSOE mandaría un mensaje de un posible acercamiento a Podemos por un lado, y una cierta generosidad que el partido morado no tuvo en su día en la investidura de Sánchez. Con la abstención los socialistas señalarían que no son equidistantes entre Podemos y el PP, y que en caso de llegar a acuerdos, el PSOE de Pedro está más cerca de la formación morada.

Podemos, por si acaso, presiona a los socialistas:"Si se vota no, se está votando no sacar al PP del Gobierno y eso implica sostener al Partido Popular"en el Ejecutivo, avisaba la portavoz, Irene Montero, en rueda de prensa en el Congreso. Ese será el mantra si la moción fracasa estrepitosamente, pero el PSOE no desea hacerle el titular a Pablo, maestro en robar iniciativas políticas.

El encargado de explicar esta abstención será la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, nombrado portavoz provisional en el Congreso. Un duro estreno para este veterano político que tendrá que lidiar con los deseos de muchos socialistas de votar en contra de Pablo Iglesias. Ya ha dejado claro que no es hora de pelear sino de acatar. A buen entendedor...

Abstención también con Cifuentes

El PSOE de Pedro Sánchez también va a dar el primer paso de su nueva oposición en Madrid. En la moción contra Cristina Cifuentes, los socialistas también se abstendrán. Sánchez lo ha consensuado tras reunirse con Sara Hernández y Ángel Gabilondo.

Sin decir la palabra abstención, la explicación es la siguiente: las actuaciones que se han conocido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid son "absolutamente censurables", pero "no se dan las circunstancias que permitirían un cambio en la presidencia", al tiempo que han recordado que las mociones de censura deben ser "consensuadas" y "constructivas". Es decir, hay motivos para la moción de censura por la cantidad de corrupción existente pero no se dan las condiciones para votar a favor. Camino libre, pues, para la abstención.

En el encuentro, celebrado en Ferraz, Sánchez y los dirigentes madrileños han acordado "mantener la misma estrategia a nivel autonómico que la ya expresada a nivel nacional", lo que supone "no apoyar" esa moción de censura. Por ahora, el PSOE de Pedro huye de extremismos, y se pone de perfil.