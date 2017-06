Hacienda estudia qué tramos del IRPF puede bajar en 2018 como le exige Cs

Etiquetas

El Ministerio de Hacienda está estudiando qué márgenes existen para aplicar algunas reducciones en el IRPF, tal y como le ha exigido Ciudadanos para negociar el techo de gasto de 2018. El ministro Cristóbal Montoro ha dado orden de identificar si es posible aplicar alguna rebaja sin perjudicar los objetivos de déficit o alguna deducción. Ha indicado que todo se haga con la máxima prudencia.

El Gobierno asume así que se encuentra en minoría y que si quiere que la legislatura siga adelante tiene que pactar y ceder. El propio Montoro había afirmado que su intención era bajar el IRPF en 2019, año electoral, pero la postura de la formación naranja le ha hecho ceder y buscar soluciones. "Somos un Gobierno en minoría" y "estamos obligados a entendernos con otras formaciones", ha reconocido el propio Montoro al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves. "Si no cedemos y pactamos no tenemos ninguna capacidad legislativa", ha afirmado.

El techo de gasto será aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo lunes. Posteriormente se llevará al Congreso y al Senado en unas votaciones que están previstas para el día 11 y 12 de julio.

Portazo de Cs a la espera de rectificación

El Gobierno arrancó este miércoles las reuniones para negociar el techo de gasto de 2018. Mientras Albert Rivera y Pedro Sánchez se veían las caras en el Congreso, los equipos negociadores del partidos naranja y del Ministerio de Hacienda mantenían un encuentro de forma paralela. En la primera reunión estuvieron presentes el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, acompañado de altos cargos del ministerio, y cuatro representantes de Ciudadanos: José Manuel Villegas, Luis Garicano, Toni Roldán y Francisco De la Torre. El Gobierno quiso empezar las citas presenciales con la formación naranja, pese a que ya había tenido algunas conversaciones telefónicas con PNV, por ejemplo.

Los dirigentes de Ciudadanos se sentaron en la mesa y manifestaron su primera exigencia: como condición para apoyar el techo gasto debe aprobarse una bajada del IRPF para los trabajadores en 2018. Ya lo había anunciado Albert Rivera, pero es este miércoles cuando se le transmitió al Gobierno de primera mano.

La respuesta de Montoro y su equipo fue que no estaban de acuerdo con esta exigencia., pese a que ahora han cedido. Ante esa respuesta Ciudadanos se levantó de la mesa de negociación y no volverá a sentarse en la misma hasta que el Gobierno no rectifique.