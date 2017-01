Jokin Bildarratz (PNV): "Rajoy quiere aprobar los Presupuestos con el PSOE y tenernos en la recámara por si le fallan"

Etiquetas

Jokin Bildarratz fue alcalde de Tolosa y ahora es el portavoz del PNV en el Senado. Conoce bien la actividad parlamentaria y dice que su partido ha sido maltratado por el Gobierno de Rajoy en los últimos años. Recibe a Lainformacion.com en su despacho de la cámara alta para concretar qué tendría que hacer el Ejecutivo central si quiere el sí de los nacionalistas a los Presupuestos que está preparando Montoro. No va a ser fácil.

Habla de los presos de ETA, de cerrar el Senado si continúa siendo una cámara con las funciones actuales y de el referéndum que plantean para Euskadi. Consulta sí, pero pactada. No harán un Artur Mas o un Puigemont.

¿Qué le ha pedido el PNV al 'rey mago' Mariano Rajoy?

Cambio de actitud. Llevamos cinco años de incomunicación total entre ninguno de los dos gobiernos [central y vasco]. Repasemos dos de los temas principales de Euskadi: el concierto económico y el final de ETA, que no han tenido ninguna atención. En este segundo caso estamos hablando de un tema de Estado que no ha tenido ninguna correlación con el Gobierno del PP. No es normal que ante el final de ETA no haya habido un proceso conjunto entre ambos gobiernos. Nosotros calificamos la relación fría como una glaciación. Lo que le pedimos es un cambio de actitud.

¿Cree el PNV que Rajoy le ha maltratado durante su mayoría absoluta?

Sin duda. Un dato: el 50% de la producción legislativa del Parlamento vasco ha sido recurrida. Incluidos temas tan importantes como la Ley de Adicciones, donde el problema son los clubs de cannabis. O cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría califica a Euskadi como una de las comunidades autónomas con mayor autonomía del mundo, pero el Gobierno recurre el calendario laboral de los funcionarios vascos. ¿Una comunidad que tiene tanta autonomía no puede establecer el calendario de sus trabajadores? Esa es la verdad. El PP no compartió la tesis del título VIII de la Constitución, la referida a las comunidades autónomas y es un partido heredero de Alianza Popular, que votó en contra del Estatuto de Autonomía del País Vasco. ¿Por qué? Porque su ideario es otro diferente.

En los últimos días el Gobierno ha hecho algunos gestos hacia el PNV, ¿son suficientes?

¿Qué gestos?

La Ley Municipal vasco o el nombramiento de Javier de Andrés como delegado del Gobierno.

Lo de Javier de Andrés responde a una reestructuración del PP. Iñaki Oyarzábal se ve descabalgado de su posición en Álava con Arantza Quiroga y lo que haces es recuperarlo. Carlos Urquiko era heredero de las posiciones de María San Gil y Jaime Mayor Oreja. Lo que hacen es cambiarlo. Eso con el PNV no tiene nada que ver. Quiero decir, hay quien está vendiendo que hay una serie de gestos. Pero, qué gestos son cuando no retiran infinidad de recursos. Es verdad que se ha producido algún avance, como la reunión entre Montoro y el consejero de Economía y Hacienda Pedro Aspiazu, que en otro momento quizá no se hubiera producido. Nosotros no acudimos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en nombre de la bilateralidad se produce esa reunión. Puede haber una aceptación mayor de la que podía haber. Pero cuidado con los gestos y con la actitud que quiere hacernos ver el PP que está trasladando porque no se corresponde con la realidad. Nosotros no percibimos un cambio real de actitud por parte del PP.

¿Cuánto tiempo lleva sin hablar con Mariano Rajoy el lehendakari Iñigo Urkullu?

Rajoy con Urkullu no se ha reunido desde el 14 de septiembre de 2014. Con Cospedal, Sáenz de Santamaría o el propio Rajoy sí ha habido conversaciones a través del Andoni Ortuzar. Pero no son más que conversaciones que no van más allá de puros formalismos sin de verdad hablar de lo que a todos nos interesa.

¿Qué haría falta para que el PNV aprobara los Presupuestos de Rajoy?

Lo primero que tiene que hacer Rajoy es descolgar el teléfono y llamar a Andoni Ortuzar para establecer una metodología de trabajo entre el PP y el PNV. Esos Presupuestos tienen que responder a lo que llamamos la agenda vasca, que son los problemas que una y otra vez hemos puesto encima de la mesa. Pero es muy difícil que nosotros confiemos en el PP si nos han recurrido el 50% de nuestra producción legislativa, o si nos recurre el calendario de los funcionarios vascos, o si no se soluciona la oferta pública de empleo de la Ertzaintza. Lo mismo que en 2014 Montoro fue capaz de solucionar este tema a través de una enmienda parcial en el Senado a los Presupuesto, ¿por qué ahora no se está produciendo ningún proceso de ese tipo? Nosotros tenemos serias dudas de que el PP esté en esa clave. En opinión del PNV el PP está en clave del PSOE. Está dando aire al PSOE para que solucione los problemas internos para en un momento dado contar con ello para aprobar los Presupuestos. Mientras el PNV está en la recámara de Mariano Rajoy por si le falla el PSOE.

¿Es el AVE vasco una prioridad para el PNV?

Para nosotros el tren de alta velocidad es un tema absolutamente prioritario. Pero no solo para nosotros, también debiera de serlo para el Gobierno de España. Si tu ves el AVE en España todo el mapa está pintado con vías excepto la zona norte que es la que comunica con Europa. ¿Qué criterio político se ha seguido para que Euskadi esté aislada de Europa? Nos han andado mareando, nos han dado mil datos y no han cumplido nunca. Rajoy se comprometió en el Senado que el AVE vasco estaría listo en 2017. Lo retrasaron al 2019 y nosotros valoramos que como pronto será en 2022-23 cuando esa infraestructura estará en marcha. Pedimos claridad e inversión. Nosotros nos prestamos a gestionar las dificultades y a desarrollar las obras.

¿Quieren acercar los presos de ETA al País Vasco? No veo al Gobierno de Rajoy con voluntad de hacerlo.

Nosotros lo que proponemos es que todas las medidas de excepcionalidad que se fueron poniendo a través de los años se vayan desenhebrando. No es la misma la situación en Euskadi en 2003 que en 2017. Desde el 20 de octubre estamos en una situación totalmente diferente. Lo que proponemos es que en base a la ley se acerquen a los presos a las zonas en las que viven para cumplir también con el artículo 24.2 de la Constitución Española, que viene a hablar de resocialización y reeducación de los presos en su ámbito. Ello ayudaría a ese proceso de paz y de convivencia entre vascos.

¿Cómo le trata el PP al PNV en el Senado con esa mayoría absoluta que tienen?

Tienen aprendido un nuevo concepto, el del diálogo. Se lo han aprendido y lo han transmitido en sus cursos de formación a todas las personas que desarrollan una labor institucional. Ahora hay que ver si esas palabras tienen o no contenido. Por ejemplo, ¿cuándo tendrá sentido una reforma del Senado? Cuando el PP y el PSOE acepten que este Estado es plurinacional y que tiene diferentes naciones. ¿Eso exige modificar la Constitución? No, ya está recogido en la Constitución, que habla de nacionalidades y regiones. Creemos que hay que desarrollar ese concepto de nacionalidad para responder a la realidad de este país. El Senado, tal y como está funcionando ahora, para cambiar las comas y los puntos de las leyes que vienen con algún defecto del Congreso, no necesita tal dispendio económico.

¿Cómo ve el PNV lo que está ocurriendo en Cataluña?

Con mucha preocupación. Esto es fruto de que no se esté entendiendo la realidad del Estado plurinacional. Nos encontramos ante una situación de muy difícil solución. ¿Quién es responsable de esta situación? Creo que todos compartidos que una vez que se da un acuerdo muy amplio en el Parlamento catalán, una vez que se da un acuerdo muy amplio en las Cortes Generales y una vez de que se da un acuerdo muy amplio a la hora de hacer un referéndum con la ciudadanía catalana que apoya el Estatut en el año 2006, el mayor error político que ha tenido el PP en su historia ha sido el recurrir al Constitucional el Estatut. Las consecuencias de ese recurso las estamos viendo ahora. Claro, ahora es muy difícil. Pero la responsabilidad es del PP. ¿Por qué preceptos que fueron recurridos en el Estatut fueron aceptados en el Estatuto de Andalucía? Es ahí dónde está la responsabilidad política. El PP debe dar una explicación.

¿Van a plantear en Euskadi un referéndum de independencia?

En Euskadi tenemos un método de trabajo, que consiste en constituir una ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco y lograr un acuerdo entre vascos. Ese acuerdo entre vascos hay que refrendarlo en Madrid y en Europa. A partir de ahí, con el acuerdo de la sociedad vasca y entre institucional, hay que intentar trabajar y tener diseñado lo que queremos que sea como futuro. Nosotros no vamos a ir a un acuerdo entre los partidos políticos porque la realidad vasca es muy plural. Nosotros nunca vamos a hacer nada que resquebraje la sociedad vasca.

¿Sería una consulta pactada?

Sí.

La palabra plurinacional la emplea mucho Podemos. ¿Cómo se llevan con ellos? ¿Pueden ser sus aliados?

Pueden ser aliados en Madrid y en Euskadi. Pero se tienen que quitar los complejos, tanto en Madrid como en Euskadi. Parece que pactar con el PNV es como pactar con el demonio. Tanto en cuanto no aprenden que el PNV es un partido humanista cuyo objetivo es la persona no habrán aprendido nada. Le voy a dar un dato: en Euskadi estamos gastando en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) el 40% del total del Estado siendo el 4,65%. Otro dato: estamos gastando por persona unos 168 euros, que está más o menos en la media europea. En España se gasta 11. Tercer dato: si comparas el gasto en asuntos sociales de Euskadi con una comunidad autónoma donde gobierne Podemos, como Valencia, no tiene ni punto de comparación. Por eso, cuando nos hablan de progresismo les decimos qué es ser progresista. ¿Llevar el título?

Ahora, Podemos ha coincidido en una cosa con el PP. Han sido los dos únicos partidos que no han querido trazar un acuerdo con nosotros para trabajar con nosotros en esta legislatura en el Gobierno vasco. Lo ha querido el PSE y lo ha querido EH Bildu, pero es claro que con los segundos tenemos un discurso socioeconómico totalmente distinto. Podemos lo primero que tiene que hacer es saber qué objetivo tiene, además de desbancar al PNV, y si de verdad quiere trabajar para solucionar el bienestar de la ciudadanía vasca seguro que vamos a poder llegar a acuerdos amplios.