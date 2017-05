En directo debate de primarias del PSOE: Prometen un diálogo de guante blanco

Etiquetas

Comienza el debate decisivo para las primarias del PSOE. La diferencia es mínima, de forma que lo que ocurra este lunes podrá decantar a un lado o a otro el resultado de la votación del próximo domingo. Pedro Sänchez ha sido el primero en llegar a la sede del PSOE. Lo ha hecho sonriente, de sport y hablando de compañeros y compañeras, su marca de la casa.También ha reclamado diálogo y un debate de guante blanco que provoque una votación masiva.

Susana Díaz ha aparecido en Ferraz la segunda. Ha llegado de rosa y ha señalado que el tono será sosegado y que el debate ayudará a levantar al PSOE, "respetemos al PSOE, no quiero el voto de los que insultan". Patxi López, por último, con camisa blanca y sin corbata, ha defendido que la suya es la candidatura de la unidad. Las últimas encuestas, como la de El Mundo de este domingo, señalan que los votantes socialistas prefieren a Pedro Sánchez, el hombre que más veces ha cambiado de opinión sobre asuntos trascendentales en los últimos años, el hombre que fue decapitado porque el socialismo no concebía su 'no es no', el hombre que ha hecho bandera contra la abstención que dio el Gobierno a Rajoy.

El encuentro pondrá cara a cara por primera vez al ex secretario general y a la presidenta de la Junta de Andalucía que en el Comité Federal del 1 de octubre lideró la rebelión que acabó con la dimisión del primero y aumentó la fractura del partido, que ha seguido creciendo desde entonces. A pesar de que la tensión entre las candidaturas de Sánchez y Díaz es elevada, desde sus equipos se asegura que quieren un debate sosegado, "de guante blanco", en palabras del madrileño, en el que se hable del proyecto y no de las cuitas internas.

Los pedristas dan por seguro que su candidato pondrá encima de la mesa la abstención al líder del PP, una decisión que cuestiona porque dice que ha dejado al PSOE "en tierra de nadie" y en la que asienta su marcha de la Secretaría General. En el momento que este asunto salga al debate, la presidenta andaluza volverá a defender que los hechos, a su juicio, fueron otros. Insistirá, como ha hecho en las entrevistas que ha dado estos días, en que Sánchez no fue "derrocado", sino que perdió una votación en el Comité Federal.

Pese a lo crispado de los ánimos, los equipos insisten en que será un debate "entre compañeros" y no se perderá el bueno tono, aunque también algunos socialistas, admiten que los militantes de cada uno de los sectores quieren que en este debate se deje muy claro el relato de estos meses que cada uno defiende. Otros temas que pueden causar fricción entre los candidatos es el de las relaciones con Podemos y la política territorial.

En ambos asuntos, Sánchez ha matizado sus posiciones en los últimos meses, unos cambios que Díaz utiliza para defender que ella no da "vaivenes". Desde que dejó la Secretaría General, Sánchez ha defendido el entendimiento con Podemos y así lo reflejó en la primera versión de su proyecto, asegurando que buscaría una "gran alianza de progreso", pero su programa definitivo lo ha matizado. Según ha explicado su equipo, la militancia no recibió bien este acercamiento al partido morado.