Susana Díaz afirma en Cataluña que se dejará "la piel" para obtener votos

Susana Díaz, candidata en las primarias para liderar el PSOE, ha afirmado este sábado en Cataluña que se dejará "la piel" para obtener votos. La política ha abierto su visita a esa Comunidad con el acto en Sant Boi de Llobregat, a primera hora de la mañana. Durante el desayuno con militantes y seguidores, ha manifestado que "como partimos de un resultado en avales inferior, tenemos mucho terreno por delante por ganar y estoy segura de que así será. Me atrevo a decir ya que el número de votos aquí en Cataluña será superior al número de avales".

"Trasladaremos lo que queremos hacer: un PSOE fuerte, unido, ganador y sin complejos que ayude al PSC a volver a ser esa mayoría social que hace falta y que representa", ha subrayado.

"Me acusan de que me gusta ganar. Y es cierto. No voy a parar hasta que ganemos las elecciones de este país", ha añadido la candidata, que este sábado tendrá varios actos en la provincia barcelonesa dentro de su campaña de las primarias.

Por otra parte, ha querido dejar claro que ella no va a pedir el apoyo a Patxi López para ir "contra" Pedro Sánchez ni le va a pedir a éste su apoyo para ir "contra" el aspirante vasco, y ha indicado que si gana las primarias el día 21, les pedirá el apoyo a los dos para hacer "más grande" al PSOE.

Ha señalado que ella no se va a dejar llevar "por el ruido" de las primarias y tiene claro que hay cosas que no va a hacer: "No voy a pedir el apoyo a Patxi López para ir contra Pedro ni le pediré el apoyo a Pedro para ir contra Patxi López".

Confianza de la militancia

Ha añadido que si el día 21 tiene la confianza mayoritaria de la militancia, les pedirá el apoyo a los dos, al igual que al resto de socialistas, "para hacer más grande el PSOE". "Así es como voy a vivir estas primarias, y el resto que las viva como quiera", ha apuntado la dirigente andaluza, tras ser preguntada sobre la oferta que Pedro Sánchez hizo este viernes a Patxi López para unirse y que éste rechazó.

Susana Díaz ha manifestado que ella tiene clarísimo lo que es el proceso de las primarias, "un proceso cien por cien PSOE para que en este país vuelva a haber una mayoría que gane a la derecha y que lidere un proyecto de cambio en España".

Díaz está convencida de que el proyecto que representa en primera persona del plural va a ganar el día 21 para que el PSOE vuelva a ganar en este país, y para ello, les pedirá el apoyo a Sánchez y López.