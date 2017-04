Ahora Madrid y PSOE instan al Gobierno a que el superávit pueda destinarse a inversiones, algo de "sentido común"

Etiquetas

Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante con sus votos el instar al Gobierno central a que el superávit de los ayuntamientos pueda destinarse a inversiones, "algo de sentido común", en palabras del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. PP y Ciudadanos han votado en contra al no consentir los proponentes la votación por puntos.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha explicado que ésta es una proposición de la FEMP aplicable a todos los ayuntamientos de España dado que a día de hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, viene diciendo "'no' al crecimiento en posibilidades de mejora del empleo, de la situación social y económica de los madrileños".

"No tiene sentido tener dinero que dan los ciudadanos y que no se pueda gastar en sus necesidades", ha lanzado, después de reclamar que "la salida de Esperanza Aguirre se vea en este tipo de apoyo a los madrileños".

Sánchez Mato ha sacado esta reivindicación de la Ley de Estabilidad y ha indicado que el Gobierno central podría aprobar la iniciativa sólo con firmar un real decreto, para lo que es necesario "voluntad política". "Está, sobre todo, en manos de PP y Cs", ha remachado.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha reclamado un Ayuntamiento "más humilde" ya que ahora "vela por mantener su tren de vida".

El popular José Luis Moreno ha explicado que ellos no pretenden acabar con la regla de gasto sino que apuestan por otra gestión de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), de modo que se ampliasen los plazos de ejecución.

"Queremos un nuevo sistema de financiación local porque estamos en un nuevo momento. Queremos una nueva Ley de Haciendas Locales pero hay que hacerlo en el Parlamento. Aprovechen porque lo pueden cambiar" dado que el PP no tiene mayoría, ha argumentado.

El PP también quiere que se aclare el catálogo de servicios públicos del Ayuntamiento en cuanto a la financiación de las competencias impropias, "fuente de frustración política y de conflicto entre administraciones públicas".

Por último, Moreno ha remarcado que el PP está "a favor de modificar la regla de gasto pero no para subir gasto corriente y sí para bajar impuestos".

Sánchez Mato le ha pedido que no juegue a la técnica del despiste porque no se trata en esta proposición de cambiar la Ley de Estabilidad. "No votarán esto porque están intentando castigar a Madrid", ha terminado.