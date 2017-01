Bendodo (PP-A) afirma que las manifestaciones por la sanidad son "la voz de la calle" y "no hay ninguna mano detrás"

Etiquetas

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que las manifestaciones que están teniendo lugar por toda Andalucía en defensa de una sanidad pública "no es casualidad, no lo ha movido ningún partido político ni ningún sindicato, esa es la voz de la calle" y ha dejado claro que no están politizadas. "No hay ninguna mano detrás, es la gente la que ha salido a la calle a reivindicar".