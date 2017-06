Castreño recuerda la comisión con los grupos aborda la peatonalización progresiva de Betis, desde el "consenso"

Etiquetas

La delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño (PSOE), ha recordado que el proceso de peatonalización progresiva de la calle Betis atiende a una moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que se ha creado en el Distrito una comisión de trabajo exprofeso con presencia de todos los grupos políticos y que desde el Área de Movilidad del Consistorio se están elaborando los estudios previos para determinar la afección al tráfico que tendría la recuperación peatonal de la vía para el conjunto del barrio.

También, menciona que se están desarrollando los domingos actividades de divulgación en la que participan vecinos, establecimientos empresariales y colectivos sociales y que todo el proceso, del que se ha dado cuenta en el seno de la Junta Municipal de Distrito, será explicado cuando estén los estudios concluidos y será ejecutado desde el consenso.

"Es sorprendente que el PP, que llevó al Pleno la propuesta de peatonalizar no sólo Betis sino también la calle Pureza y que participa en la comisión de trabajo gestada en el Distrito Triana, hoy nos sorprenda poniendo palos en la rueda asegurando que no se cuenta con vecinos, comerciantes o colegios cuando sabe perfectamente que los pasos se están dando precisamente ahora, que los estudios previos y necesarios todavía no están finalizados y que en la Junta Municipal del Distrito sus portavoces se mostraron de acuerdo con el proceso iniciado y no plantearon ningún reparo ni cuestionaron las medidas", ha lamentado.

"Ni hacen ni dejan hacer, revelando, una vez más, su permanente oposición política de bloqueo y, en este caso, mostrando una gran incoherencia, una absoluta falta de seriedad y faltando el respeto al resto de grupos políticos, así como a las entidades y asociaciones de vecinos y comerciantes de la comisión de trabajo creada para la reordenación y peatonalización progresiva de la calle Betis, y a la Plataforma Triana Te Quiere, que tantas actividades culturales y familiares está impulsando para hacer realidad ese proceso", ha abundado.

Esta iniciativa se abordará, según informa en un comunicado, "por tramos y fases bien definidas y desde el consenso" y probándose poco a poco una limitación progresiva del tráfico que se ha iniciado los domingos.

"Bajo este equipo de gobierno, la peatonalización sí se acometerá siendo previamente analizada con rigurosidad, algo que no se produjo durante el mandato del PP local, del que lamento que vuelva a ponerse en favor del coche privado y en contra de cualquier proceso de recuperación de espacios públicos para el peatón cómo ya hizo en la Avenida de la Constitución, San Jacinto o Asunción y que tantos beneficios ha deparado", ha concluido Castreño.