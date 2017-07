Gómez (PSPV) lamenta la dimisión del "dialogante" Peris y espera que esto no desestabilice al Ayuntamiento de Valencia

Etiquetas

La primera teniente de alcalde de Valencia, Sandra Gómez (PSPV), ha lamentado la dimisión del segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, concejal responsable del área de Participación, Derechos e Innovación Democrática y portavoz de Valencia en Comú (VALC), Jordi Peris, a quien ha calificado de "conciliador" y "dialogante" y ha confiado en que esta decisión no afecte a la estabilidad del gobierno de La Nau, que forman Compromís, VALC y PSPV.

Gómez se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios tras conocerse la decisión de Peris de dejar todos sus cargos en el consistorio y en la formación. "Francamente lamento profundamente que se vaya porque no solo deja de ser portavoz sino que deja de ser compañero del equipo de gobierno", ha manifestado Gómez, quien también ha señalado que solo puede "dar buenas palabras" hacia Peris.

"Creo que ha sido una persona que se ha caracterizado estos dos años por ser muy dialogante y por ser una persona que buscaba siempre el consenso, era muy conciliador y bueno", ha puntualizado, por lo que considera que su marcha es "una pena" y "una pérdida para la corporación", aunque ha expresado su "respeto" por la decisión y le ha deseado "todo lo mejor" en nombre de su grupo.

Preguntada por los motivos de esta dimisión, la primera teniente de alcalde ha explicado que no ha podido escucharlos pero, según le ha transmitido el propio Peris, obedecen a "motivos políticos dentro de su grupo municipal" sumado a otros "personales" que le han llevado a considerar que "ahora, en estos momentos de su vida era mejor dar un paso atrás".

MÁS PRESENCIA DE PODEMOS EN EL GOVERN

Ante la posibilidad de que Podemos tenga más presencia en el Govern de La Nau ante las próximas elecciones, Gómez ha señalado que el PSPV es "muy muy respetuoso" con temas de organización interna de los partidos. "Eso son decisiones suyas, quién o quién debe más o menos coger la portavocía o tener más relevancia es una decisión que tendrán que tomar dentro su grupo y su partido", ha aseverado Gómez quien ha añadido que lo "único" que les "preocupa" como partido es "que no afecte a la estabilidad del gobierno", ha matizado.

No obstante, Gómez ha destacado que "no cree" que este hecho vaya a afectar a la estabilidad del gobierno. "Esperemos que no, no se puede adivinar el futuro pero yo ya he estado trabajando durante dos años con los dos concejales, tanto Berto --Roberto Jaramillo-- como María --María Oliver-- y tengo una buena valoración de ellos", ha añadido.

"Yo me he entendido perfectamente con ellos durante estos dos años, nosotros y mis compañeros, y al margen de cualquier discrepancia que haya podido haber como con el resto de concejales, creo que nuestra valoración es positiva", ha afirmado, y ha añadido: "vamos a funcionar bien de cara al futuro, no creo que haya ningún problema, la verdad".