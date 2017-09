Iglesias sobre carteles contra concejales de Lleida: "Amenazar es que Maza diga que mandará a la cárcel a 700 alcaldes"

Etiquetas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha contrarrestado este martes la presión a los concejales y al alcalde de Lleida, y otros municipios catalanes, con la amenaza "en toda regla" de llevar a la cárcel a 700 alcaldes proindependencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

A su juicio, este tipo de carteles "no ayudan" pero ha pedido claridad, asumiendo que no se puede comparar las presiones a ediles y alcaldes socialistas que no van a abrir centro de votación el 1 de octubre con las palabras de Maza que "amenaza con llevar a la cárcel a 700 alcaldes".

"No me gusta que aparezca en un cartel la cara de los concejales y alcaldes, pero creo que una amenaza en toda regla es que aparezca el fiscal general y diga que alcaldes pueden acabar en la cárcel", ha reiterado.

El cartel "puede gustar más o menos" ha recalcado, asegurando que a él no le gusta "nada", "pero no se puede comparar", ha zanjado.