Inaugurado el XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales en pleno 525 Aniversario

La vocación municipalista y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) han estado muy presentes en la inauguración del XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales celebrada este martes en el Patio de la Diputación, organizado por la Diputación de Huelva y la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y uno de los platos fuertes del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha subrayado esta vocación municipalista apelando, sin renunciar a las raíces históricas, "a un nuevo diálogo entre los pueblos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que nos permita profundizar en el conocimiento mutuo, dispuestos, como estamos, a reflexionar y a aprender sobre lo que más nos conviene a todos".

A su juicio, "en la descentralización, en el fortalecimiento municipal y en la participación comunitaria está la clave del desarrollo integral de los pueblos". Tras dar la bienvenida a los más 150 participantes del Encuentro, provenientes de 20 países de Iberoamérica, el presidente de la Diputación ha asegurado que "queremos convertir a nuestra provincia en una referencia Puerta del Atlántico con América e interlocutor primordial en las relaciones con la Comunidad Ibérica --España y Portugal-- y con Europa".

Una provincia que, como ha añadido, "en este año 2017 conmemora el 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. Huelva-América, ha encontrado la excusa perfecta para renovar su compromiso con América Latina".

En cuanto al encuentro, ha afirmado que debe ser una plataforma que contribuya a los acuerdos que se abordarán en el XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Colombia, centrado en la Agenda Local 2030 y la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

En este sentido, Caraballo se ha referido a la creación de un Observatorio Iberoamericano para el Cambio Climático, "un instrumento que será crucial para facilitar nuestro trabajo en materia de cambio climático" y que tendrá entre sus cometidos la elaboración de un informe bianual, coincidente con la celebración de las Cumbres Iberoamericanas.

Por su parte, el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Federico Castillo Blanco, ha señalado que, como programa adscrito a la Secretaria General Iberoamericana de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (SEGIB), "tenemos como misión constituir a Huelva como un punto de encuentro iberoamericano que fortalezca los lazos de unión entre los municipios y ciudades del espacio local iberoamericano y que defina la agenda municipal en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 2030".

Para el secretario general de la UIM, "en este encuentro trabajaremos con los protagonistas de la vida municipal iberoamericana definiendo, a través de la experiencia de gobernanza productiva de Huelva, la senda que se ha de articular para promover y conseguir el desarrollo económico de nuestros municipios".

En representación de los asistentes al encuentro, la concejal del municipio de Cuenca (Ecuador) Carolina Martínez, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros, "que permiten el intercambio y crecimiento de las instituciones para favorecer a las ciudadanías a las que se deben".

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

"Aprenderemos mucho de las experiencias de Huelva y llevaremos el nombre de este territorio a nuestros países, pero también aportaremos lo que nuestras gestiones trabajan y que son fortalezas que pueden ayudar a que esta provincia española también mejore", ha dicho.

El alcalde de Huelva y vicepresidente de la FEMP, Gabriel Cruz, ha asegurado que los desafíos de los gobiernos locales en el siglo XXI "no tienen ni deben tener techo: no hay lugar para eludir las necesidades de nuestros vecinos por falta de competencia y no existe asunto alguno que no nos concierna". De ahí, ha indicado, "que las entidades locales nos unamos porque, desde nuestra autonomía, juntas podemos fortalecernos, enriquecernos y crecer desde la sinergia".

Para Gabriel Cruz, en el seno de los organismos supramunicipales, como la Unión Iberoamericana de Municipalistas, "podemos lograr asesoramiento para mejorar, ejemplos que nos estimulen para avanzar y a la vez, aportar nuestro potencial, nuestras ideas, nuestra experiencia en la gestión", consiguiendo mediante el intercambio de conocimientos abordar desde la máxima eficacia las necesidades que plantean los ciudadanos, ha añadido.

En la inauguración también ha participado la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos. Tras la la foto de familia con el grupo de autoridades iberoamericana, los participantes han realizado una visita a la exposición '25 años de Cooperación al Desarrollo con América Latina, acompañados por la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón.

AGENDA DE CUATRO DÍAS

Con el título de 'Desarrollo productivo e identidad cultural como motores de la competitividad territorial' el XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales se celebra desde este martes hasta el 28 de Abril, con una extensa y ambiciosa programación cuyo principal objetivo es generar un punto de encuentro en el que mostrar, aprender, compartir, contactar y debatir acerca del rol de los gobiernos locales, ayuntamientos, gobiernos regionales y otros agentes públicos y privados en la construcción de ese desarrollo.

A lo largo de las jornadas se trabajará en Cooperación y Agenda 230 de Desarrollo Sostenible, Alternativas para el Desarrollo Agrícola, Marca y Competitividad Empresarial y Territorial y Desarrollo Económico Territorial.

Aunque el encuentro tenga lugar en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida como símbolo del diálogo contemporáneo entre dos mundos, los asistentes van a visitar los municipios de Moguer, Jabugo y Bollullos Par del Condado con el objetivo de conocer y analizar las variadas posibilidades que las actividades relacionadas con el turismo, tienen como nexo común, un desarrollo económico ligado a la sostenibilidad y respeto por el territorio, la conservación y puesta en valor de su patrimonio.

El día viernes 28 de abril, en la Universidad Internacional de Andalucía, se realizará el Foro Político de Autoridades Locales: "Cooperación Iberoamericana y Desarrollo Territorial Sostenible. Lecciones aprendidas y nuevas oportunidades de colaboración". Participarán en este relevante diálogo los alcaldes y alcaldesas de la Provincia de Huelva, que se sumarán a las Autoridades Latinoamericanas y del Caribe participantes en el XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales.

La actividad será transmitida para toda Iberoamérica desde la web Institucional de la Diputación provincial de Huelva (http://www.diphuelva.es) y de la web corporativa de la UIM (https://www.uimunicipalistas.org )