MADRID. CS PEDIRÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LA INSEGURIDAD EN TETUÁN

- Lanzará una campaña para mejorar el tratamiento de zonas verdes bajo el lema "Ahora Madrid seco". La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, anunció este lunes que su grupo va a soliciar la celebración de un pleno extraordinario sobre la inseguridad en el distrito de Tetuán.En rueda de prensa, Villacís reprochó al Gobierno municipal que ande liado en mesas de participación y se olvide de dos temas como la seguridad y la limpieza, problemas que cree que existen aunque la alcaldesa, Manuela Carmena, hiciera “un ejercicio de negacionismo” en el Debate sobre el Estado de la Ciudad el pasado jueves. “Si uno gobierna con los ojos cerrados no va a arreglar nada”, apostilló.En relación al primero de ellos, Villacís anunció que Cs pedirá un pleno extraordinario sobre la inseguridad en Tetuán, en particular por las bandas latinas, donde opina que los jóvenes se encuentran “sin alternativas” y que el Gobierno municipal está haciendo “un ejercicio de continuismo” de lo que hicieron sus predecesores, en vez de apostar por una mejor iluminación y por las cámaras de videovigilancia, y de mantener las dotaciones policiales en vez de enviarlas a vigilar los problemas de tráfico derivados de la peatonalización de Gran Vía.También en relación con los cuerpos de seguridad, la portavoz de Ciudadanos recriminó al equipo de gobierno que no protejan a los agentes municipales, que “no creen que sea su policía”, y por eso les abren expedientes por manifestarse contra el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, mientras que los que les insultan “se van de rositas”; denunció en alusión a los simpatizantes de Podemos que recientemente increparon a policías en un acto en Arganzuela. Para Villacís, no se puede tener una ciudad segura si los agentes no se sienten cómodos en su desempeño. Respecto a la limpieza, la portavoz de Ciudadanos resaltó que desde que Ahora Madrid rige en el Ayuntamiento, se han incrementado un 71% los avisos por suciedad, lo que le parece “una vergüenza” puesto que no se han rebajado los impuestos municipales, y criticó que el Ejecutivo local dé “excusas” y se agarre a “cualquier clavo ardiendo” cada vez que Cs lo denuncia.Otro tema que abordó en la rueda de prensa es una campaña por la mejor conservación de los espacios verdes de la ciudad que lanzará su grupo municipal bajo un lema que juega con el nombre del que lidera el gobierno: “Ahora Madrid más seco”. Con dicha campaña, Cs critica que el año pasado se dejara sin ejecutar casi el 80% del presupuesto en esta materia y que las empresas que gestionan los espacios verdes no recibieran ninguna multa pese a su deficiente gestión.PREGUNTASA preguntas de los periodistas, Villacís urgió a que el Ayuntamiento recupere “ya” la propiedad del edificio 'okupado' por ‘La Ingobernable’, resistiendo la “presión” de los “chantajistas” que se han instalado allí, aunque rechazó también por “no justificada ni transparente” la cesión del inmueble a la Fundación Ambasz en tiempos de Ana Botella.Sobre la comisión de investigación sobre los gastos superfluos por la ceremonia de los premios del cine indio que propondrá mañana el PP en el pleno municipal mediante la presentación de una moción de urgencia, Villacís dejó entrever que Ciudadanos votará a favor, pues “por principio” siempre ha estado a favor de este tipo de iniciativas y le parece “una vergüenza’ que se proporcionara hasta servicios de masaje a los representantes de Bollywood, pero a la vez advirtió a los ‘populares’ que, en justa correspondencia, ellos han de asistir a las comisiones de investigación que se organicen sobre la gestión de los anteriores gobiernos municipales.En cambio, Villacís no aclaró cuál será la posición de Ciudadanos sobre la propuesta de Ahora Madrid y el PSOE de que se constituya un gabinete de crisis después de cada asesinato de violencia de género, que el PP va a enmendar para que la naturaleza de ese órgano sea permanente y se reúna con periodicidad. Eso sí, justificó la conveniencia de un gabinete de crisis para analizar cada caso concreto, e incidió en que los dos últimos casos no habían sido precedidos de denuncias de las víctimas, lo que atribuyó a que las mujeres no son siempre libres para denunciar los malos tratos.Por último, respecto a la querella del PP contra los delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por los informes que solicitaron de forma arbitraria y sin concurso público para armar su denuncia sobre el contrato de organización del Madrid Mutua Open cuando dirigían Madrid Destino, Villacís no se mostró partidaria de “judicializar la política”, pero suscribió que “cada uno tendrá que afrontar las consecuencias de lo que hace” y aseguró que los miembros del Gobierno están exhibiendo una “opacidad tremenda” y que “piensan que Madrid es suyo”, por lo que “han ido testando nuestro aguante, viendo cuál es nuestro umbral del dolor y yendo cada vez un poco más lejos”.