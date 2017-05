PP critica que Espadas "entierra el centro de investigación en la casa de Murillo" acordado en el Pleno

Etiquetas

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su portavoz adjunta María del Mar Sánchez Estrella, ha acusado este viernes al alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, de "enterrar definitivamente el centro de investigación y estudio de la Escuela de Murillo y la Sevilla del Siglo de Oro, que estaba previsto poner en marcha con carácter permanente en la casa natal del artista según se había acordado en el Pleno del Ayuntamiento".

Así lo ha expresado en un comunicado la concejal Sánchez Estrella, quien ha lamentado "la oportunidad que ha perdido Sevilla con la casa de Murillo, donde, según ha informado el gobierno en el día de hoy, solo habrá un punto de información en la planta baja pese a haberse aprobado en el Pleno que fuera un centro de investigación permanente".

La edil del PP se ha manifestado de esta manera el mismo día en el que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y el alcalde de Sevilla han firmado el protocolo de colaboración con el cual se culmina la cesión de la Casa Murillo, ubicada en la calle Santa Teresa, al Consistorio con el objetivo de convertirla en punto de partida de los itinerarios que se programarán por la celebración del 400 aniversario del nacimiento del insigne pintor hispalense Bartolomé Esteban Murillo el 31 de diciembre de 1617.

Sánchez Estrella ha apuntado que "es una pena el recorte que el gobierno de Espadas está haciendo a la celebración, limitando el uso de la casa del artista a solo un punto de información temporal", y ha destacado que el alcalde "vuelve a incumplir de nuevo un acuerdo plenario, y hemos pasado de la desinformación absoluta a la inacción".

CELEBRACIÓN "MUY DESCAFEINADA"

En esa línea, ha afirmado que "hasta hoy no hemos tenido noticias del convenio para saber que ni el Ayuntamiento ni la Junta están apostando de verdad por la celebración del año Murillo, pues se está quedando muy descafeinada".

Al respecto, Sánchez Estrella ha argumentado que cuando el PP dejó el gobierno local tras las elecciones de 2015 "le dejamos a Espadas el proyecto del año Murillo perfectamente preparado y organizado, pero solo se ha dedicado a perder el tiempo y a incumplir acuerdos, lo que demuestra el escaso interés que tiene el PSOE en esta conmemoración cultural tan importante para la ciudad".

"Ya no se puede abandonar más la cultura que Espadas y su gobierno", ha afirmado Sánchez Estrella, que ha agregado que "el hecho de que el inmueble pertenezca al Ministerio no es ningún problema, ya que los dos museos de la ciudad, el Bellas Artes y el Arqueológico, son de titularidad estatal y gestión autonómica". "Por lo tanto, no hay ningún impedimento para cumplir lo que se aprobó en el Pleno", ha remachado la concejal del PP, para quien "Espadas se ríe una vez más de la oposición y de todos los sevillanos al aprobar mociones que no cumple".

Por último, la portavoz adjunta de los 'populares' ha comentado que "todo esto es fruto de la política de improvisación, falta de gestión y eficacia, y la poca altura de miras del equipo de gobierno de Espadas, que no se atreve a reclamar nada a la Junta, no cumple los acuerdos plenarios y no trabaja de manera coordinada para dar el mayor realce a una conmemoración histórica", ha concluido.