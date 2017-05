Rivera dice a los cargos municipales de Cs que muchos ganarán alcaldías en 2019 por ser la única "opción de consenso"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes, ante cientos de cargos municipales del partido, que muchos de ellos se convertirán en alcaldes tras las elecciones de 2019 porque serán "la opción de consenso", frente a un PP que no logra pactar, un PSOE dividido y un Podemos "sectario".

"Muchos vais a ser alcaldes porque seréis la opción de consenso. Seremos los únicos capaces de gobernar un municipio con una mayoría detrás", ha asegurado Rivera al inaugurar una jornada de formación en política municipal para cargos electos de Cs procedentes consistorios de toda España.

En su opinión, las candidaturas de la formación naranja en los próximos comicios municipales representarán "la solución al enfrentamiento y al bloqueo de los ayuntamientos". Considera que Cs es "un partido unido, centrista y dialogante" que en los dos años que han transcurrido desde las anteriores municipales y autonómicas ha demostrado su capacidad de "llegar a acuerdos" con otras fuerzas políticas.

"Eso no lo pueden decir muchos alcaldes del PP que pueden ganar pero luego no tienen apoyos para gobernar; o Podemos, que son sectarios por naturaleza; o el PSOE, que ni entre ellos son capaces de ponerse de acuerdo", así que "difícilmente se van a poner de acuerdo con el resto de partidos", ha señalado.

RESPALDO A LOS ALCALDES DE MIJAS Y VALDEMORO

Rivera ha aprovechado su intervención para denunciar la situación política en Mijas (Málaga) y Valdemoro (Madrid), municipios gobernados por alcaldes de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado y Guillermo Gross, respectivamente.

"No es justo que allí donde los corruptos han hecho trizas los ayuntamientos, ahora nos impidan que gente decente y con las manos limpias pueda gobernar", ha manifestado, criticando que en Mijas el PP haya intentado "comprar a un concejal de Podemos para quitarle la alcaldía a Cs" y que en Valdemoro los "corruptos" pongan trabas al nuevo alcalde.

El presidente de Cs ha transmitido su apoyo a los 76 alcaldes que tiene Cs en toda España frente a "los viejos partidos" (PP y PSOE), que "están rabiosos muchas veces por no entender que su ciudad está cambiando, que su pueblo ya no es un cortijo" y que ya no debería existir el "caciquismo".

La jornada de formación que ofrece Ciudadanos este viernes está dirigida a los 1.316 representantes que tiene en 755 grupos municipales. Incluye cursos sobre los procedimientos de los plenos de los ayuntamientos, el sistema tributatio local, el análisis presupuestario y la regla de gasto, gobierno abierto y participación ciudadana, turismo y marketing de ciudad, urbanismo municipal, servicios sociales y técnicas de oratoria, entre otros.

"ACELERAR" PARA PODER GOBERNAR EN 2019

Rivera ha recordado a los alcaldes y concejales la importancia de mejorar su preparación y de trazar un plan para ganar más ayuntamientos a partir de 2019. Les ha pedido que hagan "subir el valor de la marca" Ciudadanos porque su trabajo será el que permitirá al partido gobernar "en muchos lugares de España".

"Tenemos que acelerar", porque "la corrupción que está degradando al partido conservador" (PP) y "la amenaza de separatismos y populismos nos obligan a estar preparados en 2019", ha recalcado, instando a los cargos de Cs a ser la cara visible de "un proyecto alternativo" a PP, PSOE y Podemos capaz de regenerar la política, gobernar con "sensatez" y unir a los ciudadanos en vez de dividirlos.

En el acto también ha intervenido la secretaria de Política Municipal de Ciudadanos y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que ha apostado por unas administraciones locales que "no sean una carga para el ciudadano, sino un agente facilitador".

Villacís ha enumerado una serie de principios que deben guiar la labor de Ciudadanos en el ámbito municipal, como la búsqueda de la eficiencia en la gestión de los servicios, la reducción de la burocracia, el posicionamiento internacional de las ciudades, la innovación tecnológica, la participación ciudadana, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia y el buen gobierno.