El concejal de Seguridad insiste en que lo que piden los bomberos "no es legal"

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, ha afirmado este lunes que el conflicto de los bomberos "acabará cuando se den cuenta de que lo que están pidiendo, simple y llanamente, no es legal".

Entre las reivindicaciones de los bomberos, que llevan más de 100 días de encierro, en huelga indefinida desde el pasado 14 de marzo, la primera en la historia del Cuerpo en la ciudad, y que este domingo volvieron a manifestarse, se encuentran la reclasificación de funcionarios a nivel C1, la regularización de la jornada laboral, y la actualización del reglamento interno, entre otras. Además, insisten en "la pérdida de confianza" con la Jefatura.

Al respecto, Cortés ha vuelto a recordar a los bomberos "el hecho de que lo que se está pidiendo es ilegal", por lo que "no podemos romper un convenio que acaba de ser firmado por todos los representantes sindicales de este Ayuntamiento, porque a un grupo de bomberos no les guste ese convenio". "No es posible", ha incidido.

En este punto, ha agregado que "la legislación, la Ley de Bases de Régimen Local, así lo dice, incluso la ley de huelga así lo dice", ha reiterado.

Para Cortés, "un grupo de bomberos está en contra de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Málaga y el resto de sindicatos y pretenden romperlo y no es posible ni con manifestaciones, ni con huelgas, ni con concentraciones ni bajo ninguna medida de presión". "Simple y llanamente no es posible y no es legal", ha sostenido.

Por tanto, ha insistido, "da igual la movilización que quieran hacer o el siguiente paso que quieran dar, la ley es la que es y las normas son las que son".

Mientras tanto, ha recordado que el Ayuntamiento les ha dicho a los bomberos que se comience a trabajar a nivel técnico en las distintas soluciones posibles para ver las reivindicaciones, poniendo como ejemplo la bajada de las guardias y "hay que ver cómo se hace eso", señalando que "una posible solución es una jornada de 12 en vez de 24".

Sobre la reclasificación, ha vuelto a insistir en que "se suele hace mediante una oposición", lamentando que la actitud del comité de huelga de bomberos es que "lo quieren todo y ya; que el alcalde, Francisco de la Torre, se siente y se lo firme", advirtiendo de que "no es posible legalmente", y "no es porque lo diga yo", recordando que en el ultimo pleno "UGT, CSIF y UPLB hicieron un escrito que enviaron a todos los grupos políticos explicando por qué no es posible y por qué atenta contra el derecho de representación de los sindicatos".

Cortés ha recordado que los bomberos es "un colectivo más dentro de una institución, que es el Ayuntamiento de Málaga", ha reiterado, por lo que ha dicho que el conflicto de los bomberos "acabará cuando se den cuenta de que lo que están pidiendo, simple y llanamente, no es legal" y, a su juicio, "muchos bomberos se están dando cuenta porque si miran los participantes bomberos en la manifestación no llega al 50 por ciento".

Por otro lado, ha insistido, además, en que "más que una manifestación fue un acto público del partido Podemos", donde "se veían más banderas de Podemos, de sus círculos y de sus colectivos afines, que de los propios bomberos".

También ha criticado que todas las acciones de los bomberos "son una huida hacia delante que no nos lleva a ninguna sitio", por lo que, según Cortés, "da igual las movilizaciones que hagan, las veces que Podemos quiera ponerse en la foto.. no es posible legalmente hacer lo que piden".

Por todo ello, ha vuelto a pedir a los bomberos que "tienen que replantearse el conflicto y darse cuenta de que por este camino no van a ningún sitio, nada más que a su propio desgaste y a su propia escisión, porque cada día que pasa mas bomberos están fuera de este tipo de movilizaciones".

Cortés ha considerado que lo que tienen que hacer es "sentarse con nosotros ya, a ponernos a hablar a nivel técnico y ver cómo se hacen esas 3R", agregando que "si hoy mismo dejan las movilizaciones esta misma tarde nos sentamos a trabajar", pero "a trabajar no a negociar".