OXFAM INTERMÓN PIDE EL FIN DE 50 AÑOS DE "IMPUNIDAD" EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

Etiquetas

Este jueves, 1 de junio, se cumplen 50 años de la ocupación militar israelí de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, por lo cual Oxfam Intermón reclamó el fin de la "impunidad" de esta situación mientras "la comunidad internacional continúa haciendo la vista gorda ante las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos de Israel en Territorio Palestino Ocupado".Oxfam Intermón lamentó que los 30.000 millones de dólares que la comunidad internacional ha destinado a ayuda en este territorio desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993 no se han traducido en paz ni en desarrollo sostenible.No obstante, esta ONg indicó que los donantes, las Naciones Unidas y los organismos internacionales han estado gastando miles de millones de dólares en ayuda humanitaria y desarrollo que tendrán "poco impacto a largo plazo si la ocupación continúa". Según José María Vera, director de Oxfam Intermón, la inacción de los gobiernos internacionales "envía una señal equivocada: que el derecho internacional puede ser violado con impunidad". Vera apntó que esta situación mantiene a los palestinos en situación de pobreza y vulnerabilidad y les impide disfrutar de sus derechos. "Hay pocos ejemplos de pobreza o injusticia en el Territorio Palestino Ocupado que no sean el resultado de la ocupación", añadió, antes de apuntar: "Si no fuera por la ocupación, la mayoría de las agencias de ayuda no tendrían que estar aquí. Los problemas que enfrentan los palestinos son enormes y complejos, pero su vida no puede mejorar significativamente mientras persista la ocupación, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos".Oxfam Intermón recalcó que la ayuda no ha traído paz ni desarrollo significativo y sostenible al Territorio Palestino Ocupado y que, a pesar de que ha sido uno de los receptores per cápita de ayuda más altos del mundo en las últimas décadas, la economía, la seguridad y muchos indicadores de desarrollo han disminuido. "Es obvio que no se ha logrado asegurar que los compromisos de ayuda estén respaldados por la presión diplomática y política para poner fin a la ocupación y permitir a los palestinos reclamar sus derechos", agregó."La comunidad internacional tiene una gran parte de la culpa por la situación actual de 4,5 millones de palestinos que viven en Territorio Palestino Ocupado y debe tomar medidas claras y urgentes", comentó Vera.Según Oxfam, la paz y la prosperidad para la población palestina sólo pueden lograrse si se pide a Israel responder por sus "violaciones sistemáticas" del derecho internacional y que ponga fin a la ocupación."Israel no tiene ningún incentivo para terminar con la ocupación, mientras sus violaciones del derecho internacional no le supongan un coste. Debemos hacer más para encontrar una solución que traiga justicia y paz para israelíes y palestinos ", concluyó Vera.