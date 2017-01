15 MILLONES DE PERSONAS NECESITAN ASISTENCIA URGENTE EN EL CUERNO DE ÁFRICA, 6,5 MILLONES DE ELLAS NIÑOS

Etiquetas

Seis millones y medio de niños podrían estar en riesgo de morir de hambre en el Cuerno de África como consecuencia de las sequías que sufren Somalia, Etiopía y Kenia. Así lo denunció este viernes Save the Children, ante la Cumbre de la Unión Africana (UA) que se reunirá este fin de semana en Adís Abeba (Etiopía).Según la ONG, la escasez de lluvias durante varias estaciones ha provocado graves problemas de falta de agua y la muerte del ganado, dejando en los tres países a casi 15 millones de personas con necesidad urgente de asistencia. Casi medio millón de niños en la región ya sufren desnutrición aguda grave, insiste Save the Children. Las previsiones apuntan a que la situación empeorará en los próximos meses porque tampoco se esperan muchas lluvias. John Graham, director de la ONG en Etiopía, que estará presente en la Cumbre de la UA, insta a los donantes, a los líderes políticos y al secretario general de la ONU que se reúnen estos días en Adís Abeba “a no olvidar la difícil situación de estos niños y familias, incrementando sus esfuerzos para financiar esta respuesta"."La vida de millones de personas está en juego. No debemos permitir que se repitan muchos de los errores que se cometieron en el pasado y que propiciaron la muerte de 130.000 niños menores de cinco años en la última hambruna que padeció Somalia”, agregó.La mitad de la población de Somalia se enfrenta a la posibilidad de morir de hambre por la grave escasez de alimentos y agua que sufre el país. Miles de familias están desplazándose en busca de alimentos y agua, y muchas de ellas buscan ayuda cruzando la frontera hacia Etiopía, país que también está sufriendo los efectos de la sequía. El 93% de los niños que son examinados por Save the Children, cuando llegan al campamento de Dollo Ado, en Etiopía, presentan signos de desnutrición.En Etiopía, la sequía está obligando a muchos niños a abandonar el colegio, lo que aumenta el riesgo de que se vean expuestos al matrimonio infantil y la emigración forzosa. El Gobierno de Etiopía pide financiación por valor de 948 millones de dólares, de los cuales ya se han comprometido más de 47, para ayudar a 5,6 millones de personas necesitadas.En Kenia, más de 1,25 millones de personas necesitan alimentos de manera urgente, y se espera que los niveles de hambre empeoren en los próximos meses.