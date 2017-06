Oxfam pide a la comunidad internacional que deje de hacer "la vista gorda" con la ocupación israelí

Etiquetas

Oxfam Intermón ha reclamado el fin de 50 años de "ocupación" e "impunidad" en los Territorios Palestinos, una zona en la que, sgún la organización internacional, la comunidad internacional sigue "haciendo la vista gorda" ante las constantes violaciones del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos por parte de Israel.

Coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la ocupación, Oxfam ha lamentado la falta de avances, tanto en el terreno político como social. En este sentido, ha denunciado que desde los Acuerdos de Oslo de 1993, la comunidad internacional ha dedicado 30.000 millones de euros a una ayuda que "no se ha traducido en paz ni en desarrollo sostenible" para los palestinos.

El director de la ONG, José María Vera, ha afirmado en un comunicado que "hay pocos ejemplos de pobreza o injusticia en el Territorio Palestino Ocupado que no sean el resultado de la ocupación". "Si no fuera por la ocupación, la mayoría de las agencias de ayuda no tendrían que estar aquí", ha apostillado.

En este sentido, y a pesar de que ha admitido que los problemas de los palestinos son "enormes y complejos", ha subrayado que sus vidas podrían mejorar "significativamente" si Israel abandona los territorios ocupados en 1967 y la población local puede disfrutar plenamente de los derechos que le corresponden.

Vera ha apelado a la responsabilidad de la comunidad internacional, ya que "tiene una gran parte de la culpa por la situación actual de 4,5 millones de palestinos", y ha reclamado "medidas claras urgentes" en materia de presión política y diplomática.

Esto pasa por dejar a un lado la "condena desde la distancia" y "desafiar" las violaciones que se siguen cometiendo, ha señalado Vera, que ve poco factible que Israel cambie su actual política "mientras sus violaciones del derecho internacional no le supongan un coste".

"La expansión de los asentamientos, el uso desproporcionado de la violencia, el traslado forzoso de personas, la restricción de movimientos, la confiscación de tierras, la destrucción de hogares y el castigo colectivo son actos ilegales", ha añadido el responsable de Oxfam, en alusión a algunas de las más polémica prácticas israelíes.

"Estos cincuenta años han visto miles de vidas y oportunidades perdidas. Las familias han sido separadas; a la gente se le han negado sus derechos más básicos. No debemos dejar pasar otros cincuenta años para que se encuentre una solución justa y pacífica", ha recalcado Vera.