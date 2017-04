(AVANCE) PSOE. SÁNCHEZ AFIRMA QUE “CATALUÑA ES UNA NACIÓN Y QUE ESPAÑA ES UNA NACIÓN DE NACIONES”

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó este sábado en Barcelona que ”España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”, por lo que abogó por reformar la Constitución y “llamar a las cosas por su nombre”.Así lo afirmó en un acto en Barcelona dentro de la campaña de primarias socialistas, ante más de 2.600 personas según la organización, donde reiteró también su intención de que un “reformado” Senado se traslade a la Ciudad Condal.En una entrevista que publica este sábado el periódico ‘La Vanguardia’, Sánchez adelanta esta idea y sostiene que “España es una nación de naciones, con una única soberanía que es la del conjunto del pueblo español”. En el documento sobre su proyecto presentado en febrero, y que ahora está en revisión, se apuesta por “una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”.En el acto socialista, el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, afirmó que Sánchez es “secretario general que comprende a Cataluña y el mejor que puede tener el PSOE”, porque “no sólo es el mejor secretario general para los socialistas sino porque desde la derecha piensan que es el peor secretario general”.Además, afirmó que apuesta por este proyecto porque no quiere un partido que vive “en la añoranza” sino uno que “no para de mirar al futuro”. Por ello, señaló que en las primarias no se está “jugando si es uno u otro” el líder sino “qué partido” quieren y si este es del “siglo XX o del siglo XXI”.