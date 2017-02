Impulsores de una constitución catalana quieren un redactado final con aportaciones de electos y ciudadanos

Etiquetas

Domingo no cree que las declaraciones de Santi Vidal les perjudique

El portavoz de la plataforma Constituïm, Jordi Domingo, impulsores de un borrador de constitución catalana, ha apostado por incorporar aportaciones de electos del Parlament y ciudadanos a la redacción final de una futura Carta Magna en una Cataluña independiente.

"Apostamos siempre por una intervención mixta, del Parlament y la ciudadanía. Siempre hemos hablado, cuando empezamos el proyecto, que era bueno que el Parlament y la ciudadanía se unieran para hacer el proyecto definitivo constitucional", ha recalcado en una entrevista de Europa Press.

Constituïm es una plataforma integrada por una veintena de profesionales de diferentes ámbitos que se unieron para redactar un anteproyecto de constitución, que surgió de la suma de propuestas previas realizadas por el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal, la ANC y el grupo de juristas, economistas y profesionales de constitució.cat, así como de las aportaciones de 3.500 ciudadanos y del estudio de 45 constituciones del mundo.

Según Domingo, una constitución catalana no debería seguir el 'modus operandi' con el que se confeccionó la española de 1978, "cuando una comisión constitucional se encerró durante un tiempo para hacerla y fue el texto constitucional que el Parlament dio por bueno para someterlo a referéndum".

"Debe venir de abajo y los parlamentarios deben hacérselo suyo, y luego en una comisión mixta acabarlo trabajar", ha explicado, dejando claro que su contenido debe ser ratificado por los catalanes en un referéndum posterior al de la independencia.

Así, ha rechazado la posibilidad de supeditar la independencia a la eventual aprobación de una Constitución catalana: "Esto sería hacer trampas, porque la Constitución te puede gustar mucho salvo dos temas claves para ti y que te puedan llevar a votar 'no', y esto no significa que no quieras la República catalana".

Tras precisar que su documento "no es un proyecto cerrado", sí que les gustaría que fuera uno de los elementos que los ciudadanos y/o parlamentarios tuvieran sobre la mesa para hablar sobre todo lo que la futura constitución catalana debe recoger.

"No pretendemos que esto sea la Constitución de Cataluña ni que lo que hemos dicho sea la verdad absoluta. Nos va bien que la critiquen porque demuestra que hemos conseguido lo que buscábamos: propiciar el debate y la reflexión", ha resumido.

INCENTIVO PARA VOTAR

También ha argumentado que el documento puede ser "una buena manera de incentivar a la gente para que vaya a votar y participe" en el referéndum que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere convocar no más allá de septiembre.

Ha asegurado que los promotores del referéndum lo ven como una herramienta útil, que interpela a los partidarios del 'sí' y del 'no' ante una hipotética independencia.

Según Domingo, hasta los escoceses les han trasladado que una de las razones por las que consideran que perdieron el referéndum es porque se dieron cuenta de que les faltó "algo que dibujara claramente las perspectivas del país, que demostrara la idiosincrasia del país a través del afloramiento de ideas, sobre todo desde la ciudadanía".

Pese a la vinculación inicial de Vidal en Constituïm, Domingo no cree que sus declaraciones sobre que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes perjudique a la plataforma, y ha salido en defensa de sus aportaciones a Cataluña.

"Vidal ha hecho muchas cosas por el bien del país, nadie lo duda, y más allá de los errores que haya podido cometer con manifestaciones que desconozco si son verdad o mentira, ha dado una lección clarísima de dignidad al dimitir al medio minuto de ser evidente este error", ha sostenido.

"Esto no lo ha hecho nadie en este país, ni en España ni en Cataluña", ha añadido el portavoz de Constituïm, que considera evidente que una futura constitución catalana debe impedir que se inhabilite a un juez por participar en la redacción de un borrador constitucional.

REPÚBLICA UNICAMERAL

El borrador que preparó la plataforma, que está a espera de reunirse con Puigdemont, prevé una República catalana unicameral y con un presidente de la Generalitat que sea jefe de Estado y de gobierno.

También proponen que el presidente se elija por designación directa en unas elecciones cada cinco años en circunscripción única, y que el catalán sea la lengua oficial y el castellano tenga un régimen especial.