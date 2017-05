LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PIDE A ESPAÑA QUE LLAME A CONSULTAS A SU EMBAJADOR PARA FRENAR EL "GOLPE" DE MADURO

Etiquetas

La oposición venezolana en España pidió hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy llame a consultas a su embajador en Caracas para frenar el "golpe" que consideran supone la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente de su país, Nicolás Maduro, sin la celebración de un referéndum previo.En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en España, Luis Eduardo Manresa, explicó que el Ejecutivo de Rajoy debe “pronunciarse; llamar a su embajador a consultas; ser el mediador ante el Consejo Europeo para que la Comunidad Europea se pronuncie con contundencia, y que llamen a consultas a sus embajadores”. Esto se produjo después de que el presidente venezolano firmase el lunes la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que reformará el Estado y redactará una nueva Constitución.En este sentido, Manresa afirmó que, a su juicio, Maduro está dando “otro autogolpe de Estado a la democracia venezolana”. “Sabe que no lo puede hacer. Él no puede asignar los delegados de la Constituyente a dedo”, agregó.REFERÉNDUM“Primero se debe convocar a un referéndum, donde el pueblo diga si quiere o no quiere una Constituyente, y las personas que vayan a formar parte de esa Asamblea Constituyente deben de ser electos por el voto popular, como lo hizo en su momento Hugo Chávez”, indicó el portavoz de la MUD, en referencia a la última modificación de la Constitución venezolana en 1999.Sobre qué debe de hacer el Gobierno español a este respecto, Manresa sostuvo que, en su opinión, “España debe abanderar el apoyo a la democracia venezolana y debe interceder ante el Consejo Europeo para que los presidentes del Gobierno asuman una posición, que sus embajadores les cuenten lo que se está viviendo en Venezuela”.En cuanto a las protestas que están ocurriendo durante el último mes en Venezuela contra el Gabinete de Nicolás Maduro, el opositor mantuvo que “son pacíficas. Quien las convierte en violencia es el régimen, que manda a los colectivos armados; que manda a la Guardia Nacional, comandada por cubanos; que manda a la Policía Nacional Bolivariana, que está dirigida por cubanos, a reprimir al pueblo”.