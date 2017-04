(VÍDEO) EL GOBIERNO DICE A GIBRALTAR QUE “TEÓRICAMENTE” PUEDE SEGUIR EN LA UE SI ACEPTA LA COSOBERANÍA

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en los teléfonos 915450110 y 667154701). El Gobierno considera que “teóricamente es una posibilidad” que Gibraltar siga perteneciendo a la Unión Europea (UE) si acepta una soberanía compartida con España y aduce que esta posibilidad “no es algo nuevo que nos hayamos inventado en un momento de inspiración”.Así lo aseguró el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista con Servimedia, al referirse a si el Peñón podría seguir dentro de la UE si asumiese la cosoberanía, algo que el ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, ha asegurado recientemente que no va a ocurrir.“Teóricamente sí, teóricamente eso es una posibilidad, pero eso son cosas que van a suceder en el futuro y creo que lo que tiene que quedar claro a día de hoy es que Gibraltar, cuando el Reino Unido se vaya de la UE, estará fuera de la UE y no se le aplicará el Derecho de la UE a todos los efectos”, afirmó.“FÓRMULAS HAY” PARA LA COSOBERANÍA En cuanto a cómo sería la situación de un territorio que pertenezca a un país que está en el entorno comunitario y simultáneamente a otro que no -por España y Gran Bretaña-, el portavoz dijo que “fórmulas hay y lo que habrá que ver es que es lo que más beneficia a los ciudadanos de Gibraltar”. “A nosotros nos preocupan las personas”, apostilló.En concreto, Méndez de Vigo citó el artículo 144.c de la Constitución española, que dice textualmente que “las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143”.Este último, ubicado en el capítulo III de la Carta Magna, expone que “la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla”. Dicho esto, el portavoz destacó la importancia de que las directrices redactadas por la UE asuman las tesis de España sobre los efectos que tendrá para Gibraltar el proceso de salida de Reino Unido del club comunitario. Esto implica que una vez que los británicos dejen el club comunitario, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Gran Bretaña.“ANOMALÍA HISTÓRICA”Para Méndez de Vigo, el Peñón constituye una “anomalía histórica”, dado que se trata de “una colonia”. “Las Naciones Unidas tienen a Gibraltar en la lista de territorios a descolonizar”, añadió el portavoz, quien apuntó que la cuestión de la cosoberanía es una “reivindicación permanente española”.En este punto, este representante del Gobierno trajo a colación las negociaciones que en este sentido mantuvieron los gobiernos de José María Aznar y Tony Blair. “Hubo ya un principio de acuerdo, estuvo sobre la mesa y no es algo nuevo que nos hayamos inventado en un momento de inspiración”, manifestó.Por último, hizo especial hincapié en que al Ejecutivo de Mariano Rajoy le seguirán importando los ciudadanos de Gibraltar cuando el ‘Brexit’ se lleve a efecto. “Habrá que hablar con el Reino Unido para saber qué es lo más conveniente para esa zona que es muy importante”, señaló.