Bruselas afea las críticas de Varsovia y replica que su tarea es proteger el Estado de derecho en la UE

La Comisión Europea ha afeado este lunes las críticas recibidas desde Varsovia por su presión para que el Gobierno de Beata Szydlo enmiende las reformas que considera preocupantes en Polonia, al tiempo que ha recalcado que su tarea es proteger el Estado de derecho en el conjunto de la Unión Europea.

"Lamentamos que un ministro no entienda cuál es el papel de la Comisión Europea, su estructura y sus competencias", ha declarado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, en una inusual respuesta a declaraciones en los medios de un representante de un Gobierno europeo.

El Ejecutivo comunitario responde así a las palabras del ministro de Exteriores polaco, Witold Waszczykowski, quien en los últimos días ha acusado al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, de emprender una "cruzada" contra Polonia.

"La Comisión Europea es el guardián de los Tratados (de la UE), del interés común en el conjunto de los Veintiocho y del Estado de derecho", ha continuado Schinas, tras lo que ha asegurado que Bruselas "agradecería" que algunos ministros "tomaran nota" de ello.

Bruselas tiene por norma no responder a declaraciones controvertidas, con el argumento de que sólo toma posición sobre decisiones y no en base a comentarios no oficiales, pero en esta ocasión el portavoz ha expuesto esta queja al inicio de una rueda de prensa, sin esperar a ser preguntado por ello.

Timmermans logró este mes un amplio apoyo de los Estados miembros para continuar sus labores de mediación e intentar forzar el diálogo con el Gobierno ultraconservador polaco, con el objetivo de que éste ponga en práctica una serie de recomendaciones, por ejemplo para garantizar la independencia del poder judicial.

Bruselas insta a las autoridades polacas a retomar con celeridad el diálogo para contener la crisis, pero Varsovia se resiste.

Los intentos de diálogo se prolongan desde hace más de un año, cuando la Comisión Europea decidió poner en marcha el mecanismo creado para la protección del Estado de derecho en la UE y que, en última instancia, podría llevar a suspender el derecho a voto de Polonia en el Consejo europeo.

Bruselas actúa en esta crisis "sin prejuicios", ha asegurado Schinas al respecto, y confía en poder retomar las conversaciones "tan pronto como sea posible".