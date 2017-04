CS PIDE INFORMACIÓN AL GOBIERNO SOBRE EMPLEOS HONORÍFICOS CONCEDIDOS A MILITARES CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Ciudadanos ha dirigido varias preguntas por escrito al Gobierno sobre empleos honoríficos concedidos a miembros de las Fuerzas Armadas "retirados por adquisición de la condición de discapacidad". Según recuerda Ciudadanos, la ley de la carrera militar establece que a los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, siempre que hayan pertenecido a una escala en la que exista el empleo de coronel, no tengan limitación legal para ascender y cumplan antes de final de junio de 2019 diez años en su empleo, se les podrá conceder el empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente. Esa disposición es aplicable también, según la propia ley, a los suboficiales que pasen a retiro por ese mismo motivo, concediéndoles el empleo honorífico de teniente. En los casos en los que la insuficiencia de condiciones psicofísicas no se haya producido en acto de servicio, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ascender en las mismas condiciones siempre que al pasar a retiro cuenten con veinte años de servicios desde la adquisición de la condición de militar profesional. La concesión de esos empleos no procede en los casos en los que al militar le hubiera sido concedido un empleo con carácter honorífico superior a alférez. La concesión se efectua previa solicitud de los interesados y no tiene efecto económico alguno. Ciudadanos quiere saber cuántas solicitudes de interesados ha recibido el Gobierno para la concesión de esos empleos, cuántas de ellas se han resuelto favorablemente, y cuántas personas calcula el Ministerio de Defensa que pueden estar en condiciones de solicitarlo y aún no lo han hecho. La formación pide al Ejecutivo que detalle sus respuestas en los dos supuestos, las solicitudes que se refieren a actos de servicio y las que se refieren a otro tipo de circunstancias.