Trump asegura que su criterio se impondrá al de los jueces ante el veto migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que actuará "muy rápido" y adoptará medidas la próxima semana para garantizar la seguridad nacional, después de que un tribunal haya paralizado la aplicación de su polémico decreto migratorio.

Una corte de apelaciones reafirmó el jueves el bloqueo sobre la orden promulgada por Trump el 27 de enero y que impedía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Poco después de esta sentencia, el presidente escribió en Twitter: "Nos vemos en los tribunales".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!