Mogherini mantendrá los primeros contactos con la Administración de Trump en Washington a final de semana

La UE reitera su oferta de celebrar una cumbre con Trump

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, viajará "a finales de semana" a Washington para mantener los primeros contactos con la nueva Administración de Donald Trump y explorar los asuntos en los que podrán cooperar.

La Unión Europea aspira a mantener la cooperación con la nueva Administración estadounidense sin dar la espalda a sus intereses y prioridades políticos, a pesar de las polémicas declaraciones del mandatario a favor de la salida de Reino Unido del bloque, sus críticas a la política migratoria de la UE y las dudas sobre su política en materia exterior, incluido su posible acercamiento a Rusia, al margen de sus críticas a la OTAN.

La propia Mogherini ha explicado que el programa de reuniones "todavía se está finalizando" pero ha avanzado que prevé mantener reuniones "seguro" con varios miembros del Congreso y la Casa Blanca, entre ellos con el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Flynn, así como con el asesor de Trump y marido de su hija Ivanka, el empresario judío Jared Kushner, sobre el que medios estadounidenses han especulado que podría tener un papel relevante en el proceso de paz en Oriente Próximo.

En cambio, no está claro si se reunirá con el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe del Pentágono, James Mattis, "en Washington o en Europa", algo que dependerá de las agendas, recordando otras citas próximas como la reunión de ministros de Defensa de la OTAN el 15 y 16 de febrero en Bruselas o la Conferencia de Seguridad de Munich entre el 17 y 19 de febrero.

La jefa de la diplomacia europea ha explicado que en las próximas dos semanas la UE mantendrá "una ronda completa" de reuniones con dirigentes de la nueva Administración estadounidense para "identificar" los asuntos en los que quieren cooperar, pero también los puntos donde puede haber divergencias y repasarán "toda la lista de asuntos", desde Oriente Próximo, Siria, Libia y Ucrania y otros temas de la agenda internacional como el acuerdo nuclear iraní hasta el cambio climático, teniendo en cuenta los intereses europeos.

El comisario de Inmigración y Asuntos del Interior, Dimitris Avramopoulos, se desplazará también a Estados Unidos para reunirse el miércoles con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a fin de abordar la respuesta global a la crisis migratoria y la cooperación en seguridad.

Ambos ya tuvieron la oportunidad de aclarar la semana pasada en una conversación telefónica que mantuvieron que el veto a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana aprobado por decreto presidencial por la Administración de Trump no afectará a los ciudadanos europeos con doble nacionalidad, aunque Mogherini ya dejó claro la semana pasada que ello no cambia la evaluación general del veto de la UE, que está "en desacuerdo" con la medida e insistió en que la UE no cree "en muros ni vetos".

IMPORTANCIA DE LA VISITA DE PENCE

En todo caso, Mogherini ha subrayado la importancia de la visita "a las instituciones de la UE" en Bruselas que hará el vicepresidente estadounidense Mike Penca el 20 de febrero tras asistir a la Conferencia de Seguridad de Munich. "Creo que esto es una señal política muy importante", ha subrayado, si bien el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha evitado aclarar si se reunirá con Pence porque no confirman su agenda hasta la semana anterior, ha explicado Margaritis Schinas.

También se espera que Pence se reúna con el presidente del Consejo Europeo, Donald Trump, tras la Conferencia de Seguridad de Munich, según han explicado fuentes europeas sin confirmar una fecha.

"Tras Munich, iré a Bruselas, donde espero reunirme con los aliados y socios europeos y discutir cómo podemos reforzar nuestras relaciones", avanzó el vicepresidente estadounidense la semana pasada a través de su cuenta de Twitter.

El Ejecutivo comunitario ha evitado con todo confirmar si la UE también está intentando organizar una cumbre con Trump a finales de mayo en Bruselas aprovechando que el mandatario viajará a la capital belga para participar en su primera cumbre con la OTAN, cuya asistencia ha confirmado la Casa Blanca.

Juncker y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha llegado a calificar la política de Trump como "una amenaza" para la UE, invitaron al mandatario estadounidense a visitar Bruselas "tan pronto" como fuera de su conveniencia. "La invitación sigue sobre la mesa. Estamos en contacto para ver cuál será el mejor momento para organizar una cumbre", ha dicho Schinas.