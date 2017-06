BREXIT. DASTIS RECIBE AL MINISTRO BRITÁNICO PARA EL ‘BREXIT’ EN EL ARRANQUE DE LAS NEGOCIACIONES

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, recibió este martes al ministro británico encargado del ‘Brexit’, David Davis, coincidiendo con el arranque de las negociaciones para consumar la salida del Reino Unido de la UE, según informaron fuentes diplomáticas.Las mismas fuentes explicaron que el encuentro se produjo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español, fue de cortesía y tiene lugar en el marco del arranque de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea por el ‘Brexit’.Esta reunión se produce un día después de que tuviera lugar en Bruselas la primera reunión de las negociaciones sobre el ‘Brexit’ cumpliendo con el calendario previsto.El inicio de las negociaciones estuvo en entredicho después de que la primera ministra británica, Theresa May, perdiera la mayoría absoluta en las elecciones que se celebraron en el Reino Unido el pasado 8 de junio. De la reunión que mantuvieron ayer los encargados de negociar el ‘Brexit’ propuestos por la UE y el Reino Unido, Michel Barnier y David Davis, respectivamente, salió el marco y el procedimiento negociador entre ambas partes.Los equipos de ambas partes se reunirán una semana al mes hasta marzo de 2019 -fecha de salida prevista del Reino Unido de la UE- y se dividirán los asuntos a tratar entre distintos grupos de trabajo.May presentará a los jefes de Gobierno europeos en la cumbre de finales de semana su propuesta sobre qué hacer con los derechos de los británicos que viven en la UE y con los de los europeos que viven en el Reino Unido, una de las máximas prioridades para ambas partes. “BUENA NOTICIA”El jefe de la diplomacia española aseguró ayer en Luxemburgo que espera que en las negociaciones se sienten las bases para conseguir “el resultado que todos queremos: uno que sea favorable tanto para el Reino Unido como para la UE”. Por ello, afirmó que es una “buena noticia” que se hayan iniciado las negociaciones cumpliendo con el calendario marcado por ambas partes.Respecto a si España abre la puerta a que el Reino Unido regrese en el futuro a la UE, Dastis comentó que los británicos “no se han ido” todavía. “Veremos en marzo de 2019 cómo van las negociaciones. Nosotros mostramos nuestro pesar por la decisión de salida de la UE. Por lo tanto, vamos a ver”, dijo.Preguntado por la posibilidad de que el Reino Unido aplace la negociación para el futuro acuerdo comercial con la UE, comentó que se seguirá la “secuencia establecida” por la Comisión Europea: los derechos de los ciudadanos, “que es lo más importante para nosotros”, y las cuestiones financieras, “que es complicado y delicado”.GIBRALTARAcerca de la entente sobre Gibraltar, aseguró que debe resolverse entre el Reino Unido y España y dejó claro que no es “la primera ni la más importante” cuestión en las negociaciones sobre el ‘Brexit’.“La discusión (sobre Gibraltar) será bilateral entre España y Reino Unido, pero no inmediata ni de las más acuciantes”, dijo. Dastis afirmó que “no nos vamos a poner estrictos ni rigurosos” con las negociaciones sobre Gibraltar, al tiempo que reconoció que “no voy a ser absolutamente estricto y maniqueo”, ya que lo importante es que “al final la decisión final la tenemos nosotros”.El jefe de la diplomacia española mantuvo ayer una conversación con su homólogo británico, Boris Johnson, con quien coincidió en que de las negociaciones sobre el ‘Brexit’ tiene que salir un “acuerdo de relaciones constructivo y beneficioso para ambas partes”. Por último, constató que las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido son “excelentes” en estos momentos.