DASTIS SE REUNIRÁ ESTE LUNES EN MADRID CON EL MINISTRO DE EXTERIORES CUBANO

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se reunirá este próximo lunes, 17 de abril, en Madrid con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.El objetivo del encuentro es apoyar el proceso de apertura abierto en la isla tras el deshielo de las relaciones con EEUU y con la vista puesta en las visitas que podrían realizar a Cuba el Rey o el presidente del Gobierno, Mariano RajoySe trata de la primera visita que realiza a España un jefe de la diplomacia cubana desde que en 2008 Felipe Pérez Roque se reuniera con el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos.Durante su estancia en España, Rodríguez será recibido en el Palacio de La Zarzuela por el Rey. También se verá con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y mantendrá encuentros con representantes de los partidos políticos.Al mismo tiempo, Rodríguez tendrá un encuentro seguido de un almuerzo de trabajo con Dastis, con quien se pretende estrechar la cercanía y los vínculos con Cuba, así como apoyar el proceso de apertura abierto en la isla tras el deshielo de las relaciones con EEUU.PETICIONES DE NACIONALIDADEspaña no quiere perder comba en este momento histórico después de un año de gobierno en funciones durante el que han desfilado por la isla el presidente francés, François Hollande o el expresidente italiano Matteo Renzi. También se podría tratar las visitas a Cuba del Rey o del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.En Cuba residen actualmente 140.000 españoles. No obstante, actualmente hay 90.000 peticiones para adquirir la nacionalidad española aprovechando lo establecido en la Ley de Memoria Histórica. En el momento en que estas peticiones sean satisfechas, la comunidad de españoles residentes en la isla será la tercera en tamaño tras la existente en Argentina y Venezuela.De hecho, el Gobierno español pretende abrir un consulado en Santiago de Cuba para atender las cada vez más crecientes demandas de españoles residentes en Cuba.VERTIENTE COMERCIALOtro de los asuntos que estará sobre la mesa es el apartado comercial. España es el tercer socio comercial en la isla y el primero europeo, contando con 250 empresas radicadas en Cuba.Cuba es un socio prioritario de la cooperación española y no se descarta que se firme un acuerdo marco de asociación país. Tras la condonación de 1.978 millones de euros de la deuda contraída por Cuba, algunos de estos millones podrían dedicarse a proyectos de esta índole.La cuestión de los derechos humanos estará presente en la vista de Rodríguez. No obstante, las autoridades españolas abogan por abordar esta cuestión con discreción. El ministro de Asuntos Exteriores cubano partirá hacia Portugal una vez concluya su agenda oficial en España.