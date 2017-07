Abel Caballero ve "razonable" el pacto de Gobierno en C-LM, que demuestra la "pesoización" de Podemos

Etiquetas

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha dicho este viernes que la posible entrada de Podemos en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha a cambio de respaldar los presupuestos regionales es "razonable" y no le "disgusta", y ha asegurado que existe una "pesoización" de la formación morada.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha expresado su apoyo hacia Emiliano García-Page respecto al pacto con Podemos en Castilla-La Mancha: "La cuestión es que tengas un proyecto definido y autónomo (...). Emiliano lo tiene", ha afirmado, y ha añadido que lo es "tanto" que le "pisó los talones" al PP en las pasadas elecciones autonómicas. "La vez siguiente va a ser primera fuerza política", ha aseverado.

En ese sentido, sobre el acercamiento que se dio entre los secretarios generales de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, durante las negociaciones para una investidura del líder socialista, el alcalde de Vigo ha negado que él lo criticara: "Yo la apoyé, a mí me parecía bien", ha afirmado.

Asimismo, ha matizado que estas negociaciones y las de Castilla-La Mancha "son casos completamente distintos": "Hay que buscar aliados porque si no, no se podría gobernar (...) pero las alianzas tienen que ser en contextos de aproximación política coherente", ha explicado. Y ha añadido que los "gobiernos de coalición" son "mandatos democráticos": "Gobernar de acuerdo con lo que decidieron los ciudadanos (...) es democracia", ha zanjado, insistiendo en que un acuerdo con 'los populares' no es lo que "entienden" que responde al "mandato".

Preguntado por si la aproximación entre PSOE y Podemos responde a una 'podemización' del partido, Abel Caballero ha aclarado que, a su juicio, responde a una "pesoización" de la formación morada y ha concluido con que "no es bueno" definir a un partido "en función de otros": "Hablo de teoría política (...), hay que definirlo en función de su proyecto político hacia los ciudadanos", ha subrayado.