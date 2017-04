PSOE. ABEL CABALLERO DESTACA EL IZQUIERDISMO "YENDO HACIA EL CENTRO" DEL PROYECTO DE DÍAZ

Etiquetas

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, destacó este sábado el izquierdismo del proyecto que defiende Susana Díaz para alzarse con la Secretaría General del PSOE.En un acto de militantes que apoyan a Díaz en las elecciones internas socialistas, el alcalde vigués destacó que la hoy presidenta de la Junta de Andalucía tiene un “proyecto genuinamente de izquierdas yendo hacia el centro”.Caballero se preguntó si alguien cree que Alfonso Guerra –referente histórico- iba a apoyar un PSOE que no sea genuinamente de izquierdas. “Pues Alfonso Guerra está apoyando a Susana, un proyecto genuinamente de izquierdas yendo hacia el centro”.El histórico dirigente socialista recordó los datos electorales de su victoria en las últimas elecciones, así como los de Díaz en Andalucía para reivindicar “las primarias en el PSOE hay que hacerlas no solo pensando en el partido, sino en los ciudadanos” y que por eso, “a Susana Díaz la temen el PP y Podemos porque es quien los va a derrotar, derrotó y seguir derrotando”.En esta línea, sin mención alguna a Pedro Sánchez, cargó contra el ex secretario general del PSOE al indicar que el ‘no es no’ que defendió provocó que el PSOE perdiera las últimas elecciones con 90, y después, 85 diputados en las últimas elecciones. Además, dijo que el cartel del ‘no es no’, que para él era un “error”, en Galicia concedió la mayoría absoluta al Partido Popular y al presidente Alberto Núñez Feijóo.“Susana, vas a ser la secretaria general del PSOE y vas a ser la presidenta del Gobierno de España, porque eres la líder que necesita este partido y los ciudadanos”, subrayó un entregado Caballero.