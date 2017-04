CATALUÑA ACEPTA UN MODELO MIXTO PARA LA GESTIÓN DEL 0,7% DEL IRPF PERO CON GRAN PESO AUTONÓMICO

Etiquetas

La Generalitat de Cataluña abandonó este miércoles el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, convocado por el Gobierno, aceptando un modelo "mixto" para gestionar el 0,7% del IRPF para entidades sociales, aunque exige que las autonomías tenga mayor peso a la hora de gestionarlo.“El Estado sólo ha presentado hasta ahora una parte del modelo; no ha desvelado la fotografía completa del nuevo modelo mixto en el que están trabajando”, explicó el secretario de Asuntos Sociales y Familias de Cataluña, Francesc Iglesies, tras abandonar la reunión presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.Iglesies, que abanonó la reunión antes de que finalizara por motivos de agenda, señaló que “no puede haber acuerdo” sobre el modelo porque no lo conocen en profundidad, aunque aceptan que sea mixto. Además, al no tener categoría de consejero, el secretario de la Generalitat tuvo que delegar su voto en la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de Baleares, Fina Santiago, que aceptó el modelo mixto en la misma línea que Iglesies. En cualquier caso, el secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat abogó por un sistema mixto, como propone la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Iguadad, pero donde “el peso competencial exclusivo” y “ultramayoritario” recaiga sobre los gobiernos regionales, con una mera normativa estatal para establecer unas bases.REUNIÓN URGENTEAnte la falta de acuerdo, los consejeros de Servicios Sociales, reunidos en este cónclave bajo la presidencia de Montserrat, han acordado reunirse con carácter urgente la semana que viene para seguir negociando este posible modelo mixto de gestión del 0,7% del IRPF de interés social.“Yo creo que hay unanimidad entre todos de no votar y emplazarnos a seguir trabajando para dar certidumbres de que las entidades del tercer sector van a recibir los fondos como cada año”, indicó Iglesies.