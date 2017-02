CONGRESO PP. MAÍLLO ASEGURA QUE EL DEBATE SOBRE ACUMULACIÓN DE CARGOS “NO TIENE EXCESIVO RECORRIDO”

Etiquetas

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, coordinador además de la Ponencia Política y de Estatutos que se aprobará en el Congreso del partido este fin de semana, aseguró este viernes que el debate interno sobre acumulación de cargos “no tiene excesivo recorrido”.Lo dijo en una entrevista en la Cope recogida por Servimedia, al ser preguntado por los planes del presidente y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, sobre el futuro de la ahora secretaria general del partido y ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, que es además presidenta del PP en Castilla-La Mancha. Martínez-Maíllo precisó que en asuntos como la limitación de mandatos hay “muy poquitas” enmiendas vivas después de la negociación de los últimos días y “no va a ser el debate del Congreso”. El debate sobre incompatibilidad entre varios cargos simultáneos, precisó después al ser preguntado por el caso de Cospedal, “no tiene tampoco excesivo recorrido”. Subrayó, en todo caso, que quien sea elegido presidente, en este caso Rajoy porque es el único aspirante, tiene derecho a hacer su propio equipo y al menos a él no le ha comunicado sus intenciones en ese sentido.Aunque no está expresamente previsto en los Estatutos, Martínez-Maíllo considera “posible” que Rajoy repita el modelo que imperó cuando Francisco Álvarez-Cascos era secretario general y miembro del Gobierno, y el día a día del partido recaía en un coordinador. Explicó que de las 1.300 enmiendas que recibió su ponencia ha habido acuerdo en prácticamente el 85% y llegarán vivas al Congreso “unas 150 o 180”, algunas de ellas sobre primarias, aunque queda claro que el modelo del partido será el de doble vuelta con una primera votación entre los militantes y una segunda entre compromisarios, pero si un candidato obtiene la mayoría absoluta entre afiliados queda confirmado. Es un sistema “muy razonable”, argumentó, para dar voz a los militantes y a la vez mantener el modelo representativo en el que, como ocurre en las elecciones generales o autonómicas, son los diputados elegidos por los ciudadanos los que eligen al presidente del Gobierno.MATERNIDAD SUBROGADAOtros asuntos más delicados, como la maternidad subrogada, se debatirán y votarán en el propio Congreso ante la dificultad de llegar a a un acuerdo entre las distintas sensibilidades internas, y precisamente por ello, precisó, y pensando en los cargos públicos que tienen que pronunciarse sobre ellos “hemos incluido el voto en conciencia” en los Estatutos. Sobre la maternidad subrogada, el vicesecretario de Sectorial y coordinador de la ponencia social, Javier Maroto, confirmó en otra entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia que el debate llegará vivo para la votación en el Congreso porque no ha sido posible el acuerdo. Maroto cree que muchas personas que no se pronuncian o no tienen clara su posición en realidad no tienen “toda la información” sobre ese método que permite a muchas parejas tener hijos propios gracias al “altruismo” de una mujer gestante. Aunque comprende las “dudas éticas” que despierta la maternidad subrogada y su posición “neutral” como coordinador de la ponencia, Maroto defendió a título individual esa técnica siempre que se realice desde la voluntad "solidaria” de la gestante y descartando cualquier posibilidad de explotación o de vulneración de sus derechos. Para ello, defiende que no haya contraprestación económica más allá de la cobertura de los gastos médicos y judiciales y algún tipo de “donativo” que compense el esfuerzo y los riesgos que asume la mujer gestante.