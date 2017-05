Caraballo ve "urgente" que algunos compañeros "se den cuenta de la importancia de la cohesión" en el PSOE

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado este lunes que ve "urgente" que algunos compañeros "se den cuenta de la importancia que tiene un proyecto de unidad y de cohesión, que nos ha llevado a gobernar en esta provincia".

En rueda de prensa, y lanzar un mensaje contra la violencia de género por los hechos ocurridos en los últimos días, Caraballo ha felicitado a la militancia por la alta participación en el congreso provincial extraordinario, celebrado el pasado sábado en Huelva, que respaldó con el 90 por ciento de los votos la lista única con los 18 delegados que representarán a la provincia en el 39 Congreso Federal del PSOE, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio en Madrid. "Estoy satisfecho con los resultados", ha remarcado.

A su juicio, ha sido "una prueba de sensatez y democracia y si la tenemos en las asambleas, también la tenemos para gobernar la sociedad española", indicando que "hubo diversidad de opiniones y de puntos de vista, que es lo normal en el partido que más se parece a la sociedad onubense, y por eso recoge tan buenos resultados".

En su opinión, el pasado domingo 21 y este sábado 27 "se han cerrado dos etapas, que no se pueden alargar, sino cerrar el mismo día en el que se celebran los congresos". En el provincial extraordinario, ha señalado, "la Ejecutiva tenía la obligación de presentar una lista cerrada y lo hizo, no obstante también se podrían haber presentado otras listas, siempre que contaran con el 20 por ciento de los apoyos, y no se hizo porque no se quiso o porque no se pudo".

En este sentido, y tras ser preguntado por Huelva como única provincia donde no ha habido consenso, Caraballo ha remarcado que "la gran foto es que ellos no han querido integrarse", refiriéndose a Militantes en Pie que constituye el grupo de apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones primarias del 21 de mayo.

"LA RESPONSABILIDAD ES DE ELLOS"

"Contamos con María Luisa Faneca como una militante más pero que salía en la foto con Pedro Sánchez y formó parte de su Ejecutiva y ahora parece que ya no lo representa", ha apuntado Caraballo, quien ha incidido en que a Militantes en Pie "se les dio la posibilidad de incorporar a otra persona, una mujer, y ellos no quisieron", por tanto ha sostenido que "la responsabilidad es de ellos".

"A este congreso no han presentado ni el diez por ciento, no llegaban y se les ofreció incorporar a dos personas en la lista", ha precisado el secretario socialista, quien ha asegurado que la situación vivida en Huelva "ha pasado también en Jaén y Córdoba".

"Lo que sí me extraña es que ahora no quieran contar a Faneca como una persona de Pedro Sánchez, pero además le dimos la oportunidad de incluir a otra persona más. Algunos sí querían pero otros no porque había mucha presión fuera", ha incidido el socialista.

Por ello, ha dejado claro que "el 90 por ciento sí quería esa lista y si se hubiese presentado otra, se hubiese votado, pero ni se presentó ni han querido formar parte de la misma con otra persona más", por tanto, les insta a que "asuman su decisión".

A su vez, se ha mostrado confiado en que "no se llegue a un enfrentamiento desleal en el partido", ya que "es lícito que la gente se postule y si hay un partido que enarbola la bandera de la democracia es el PSOE y nadie se tiene que rasgar la vestiduras por esta diversidad".

"PARTIDO DE VÍA ANCHA"

El PSOE, ha subrayado Caraballo, "es un partido de vía ancha, cabe todo aquel que trabaje y tenga principios socialistas y estamos haciendo un esfuerzo para que nadie contamine esta filosofía y la manera de ser de esta agrupación".

Por ello, ha lamentado que "muchos compañeros que dicen ser compañeros se dediquen a insultar en redes sociales, ya que no es el modo ni la forma, ni demuestra que este hombre sea socialista. Las críticas hay que hacerlas dentro de los comités".

Así, refiriéndose al funcionamiento del PSOE, ha subrayado que es "una maraña de primarias y si no somos capaces de asumir esto con normalidad, tendremos un grave problema. Siempre se ha hecho, otra cosa es la contaminación de los aparatos de turno pero esto ahora no lo hay".

Por tanto, ha concluido que "se cierra esta segunda etapa y ya no cabe hablar de corrientes o mareas. Todos somos del secretario general, Pedro Sánchez". Al respecto, ha recordado que Huelva apoyó con un 37 por ciento la primera elección de Sánchez y la segunda con un 36, lo que "demuestra que la provincia daba la cara y se dejaba la piel por Pedro Sánchez y por el PSOE", a lo que ha añadido que "si toda España hubiera dado el resultado de Huelva, él sería presidente del Gobierno ahora mismo", así como que "si mañana hubiera elecciones Huelva sería una de las provincias que más lo votaría".

Por tanto, ha pedido que "nadie dude del apoyo de Huelva a Sánchez" y de que "no vamos a consentir que la provincia se tiña de azul, como dijo el otro día el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno", a la par que ha destacado que espera que el congreso nacional "marque un antes y un después porque nos jugamos ser o no ser y seguir siendo una referencia o pasar a ser un partido irrelevante".