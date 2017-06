FERRAZ NO VA A "ALENTAR", PERO TAMPOCO A "CERCENAR", NINGUNA CANDIDATURA TERRITORIAL

Etiquetas

- Se abre un “nuevo tiempo” en el que PSOE y “las normas no escritas hay que tenerlas ya por no puestas”. El portavoz del PSOE en la Comisión Ejecutiva Federal, Óscar Puente, aseguro hoy que desde Ferraz no van a “alentar”, pero tampoco a “cercenar”, a ninguna candidatura que surja para disputar el liderazgo a los actuales secretarios generales territoriales.“No vamos a apoyar explícitamente a ningún candidato de ningún territorio”, expresó Puente en su primera rueda de prensa como portavoz que duró casi una hora. “La Ejecutiva no va a debilitar ninguna posición institucional de ningún referente institucional del partido”, remachó. De esta manera respondió cando se le preguntó por las disputas que, previsiblemente, deberán afrontar algunos presidentes autonómicos, como Ximo Puig o Javier Lambán, para mantener su liderazgo al frente de sus respectivas federaciones territoriales. El presidente de la Generalitat cuestiona que disputarle la Secretaría General del PSPV puede derivar una debilidad en su Ejecutivo autonómico. Pero Puente subrayó que esos son los “procedimientos” del partido y que no se puede decir que el liderazgo se debilite porque va a haber más candidatos, ya que una cosa es dirigir el partido y otra la responsabilidad institucional de gobernar para los ciudadanos.En esta línea, señaló que “las bases son las que tienen la voz” y que “no hay que indicarles el camino”.Apuntó que las primarias que ahora se desarrollarán en algunos territorios, se podrá optar por la antigua normativa o por la nueva, en la que se contempla la ‘segunda vuelta’ en caso de que ningún candidato tenga más del 50%. CALENTÓNEn esta línea, Puente dijo que el presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, está haciendo "una buena labor en Castilla-La Mancha" y reconoció que un “calentón” cuando en campaña de primarias deseó su dimisión, después que éste – partidario de Susana Díaz- ligara su futuro al resultado de las primarias.Por otra parte Puente destacó que la Ejecutiva ha pasado de tener un perfil "excesivamente territorial o baronil" a otro "más municipalista" ante la ausencia de ‘barones. Estos llevó a Puente a subrayar la presencia de varios alcaldes y concejales en la nueva Ejecutiva.NORMAS NO ESCRITASEl portavoz del PSOE explicó que empieza un “nuevo tiempo” en el que PSOE y “las normas no escritas hay que tenerlas ya por no puestas”. Apostó por “no tener miedo a decir que abrimos nueva etapa”, agregó. De esta manera explicó la ausencia de los ex secretarios de Organización y ex vicesecretarios generales del PSOE que siempre han estado en el Comité Federal según una norma no escrita para mantenerlos en el máximo órgano entre congresos del PSOE. “Estamos en un nuevo tiempo, un CF que quiere responder a la lógica de un nuevo partido, donde se representa más los militantes”.Además, cargó contra estos estos “referentes” del partido porque tiene “muchos cauces” para expresarse y pocas veces lo hacía en el CF. Eran “raras” sus intervenciones ante el órgano federal porque “casi siempre lo hacen en los medios”. “No preocuparse mucho de que su voz no nos llegue con la suficiente claridad”.